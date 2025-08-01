Barrio Juan Manuel de Rosas: Bomberos evitaron que el incendio de una casa se extienda a viviendas vecinas

• No se registraron heridos, pero hubo daños materiales

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa tomaron intervención en el incendio de un inmueble de la manzana 209 del barrio Juan Manuel de Rosas, de esta ciudad, e impidieron que las llamas se propaguen a construcciones vecinas.

Cerca de las 4:30 horas de este domingo, se recibió un llamado telefónico a la línea de emergencias 911 ECO para alertar del caso registrado por calle Rómulo Amadey.

De inmediato acudieron dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos y un móvil de la Comisaría Cuarta y se iniciaron los trabajos de ataque al fuego que demandaron unas tres horas, debido a la magnitud del siniestro.

Con la colaboración del personal de REFSA, se interrumpió el suministro eléctrico; mientras que el perito de Bomberos realizó la inspección y constató que el incendio fue intencional.

Además, hallaron una botella de alcohol etílico y dos encendedores, los cuales fueron secuestrados.

Según las averiguaciones, se estableció que el fuego lo provocó un sujeto y luego se dio a la fuga.

En la dependencia policial se iniciaron las diligencias procesales, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.

La investigación continúa para detener a los responsables, quienes ya están identificados. (Con foto)



