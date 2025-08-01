Detuvieron a mujeres y secuestraron dos motocicletas

• Los controles de tránsito y los patrullajes son constantes en todo el interior provincial

Miembros de la fuerza provincial detuvieron a dos mujeres y secuestraron una Gilera Smash con irregularidades en la numeración de motor y cuadro, más una Motomel Blitz sustraída.

El primer procedimiento tuvo lugar cuando personal de la Delegación Vial de la localidad de Lucio V. Mansilla realizaba controles de verificación vehicular e identificación de personas.

En ese contexto, los policías demoraron a una mujer que conducía una motocicleta Gilera Smash, que no tenía el dominio colocado, ni con los plásticos reglamentarios.

Durante la inspección, los efectivos advirtieron irregularidades: carecía de número de cuadro, el número de motor evidenciaba anomalías y la documentación indicaba que el motor era marca Gilera, pero en el lateral derecho figuraba la inscripción “Zanella”.

Ante la situación, se solicitó la presencia del personal de la Oficina de Verificación de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, quienes confirmaron que el cuadro estaba adulterado.

La segunda intervención tuvo lugar cuando la brigada investigativa del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana realizaba averiguaciones por la sustracción de una Motomel Blitz, ocurrida en la manzana 102 del barrio 1° de Mayo de la ciudad de Clorinda.

La investigación culminó con la detención de la mujer de 24 años, quien fue interceptada con el rodado en inmediaciones del lugar del hecho y llevaba una bolsa de nylon con los plásticos de la moto.

En ambas intervenciones, las detenidas y los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)







