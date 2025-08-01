Detuvieron a tres personas y recuperaron una moto

Fue durante recorridas preventivas por distintos sectores

Efectivos de la brigada de investigación del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana detuvieron en la segunda ciudad a un hombre y una mujer con pedidos de captura, recuperaron una motocicleta Honda Wave denunciada como sustraída y retuvieron a un adolescente sindicado como presunto autor del hecho.

El primer procedimiento tuvo lugar este domingo, alrededor de las 10:30 horas, cuando los policías recorrían en calle Manuel Estrada y San Juan del barrio Itatí, donde detuvieron a una mujer de 33 años, involucrada en una causa judicial por el delito de “Amenazas”.

Después, en avenida San Martín y 9 de Julio del barrio Centro, aprehendieron a un hombre de 27 años, imputado de una causa por “Hurto”, con intervención de la Oficina de Gestión y Audiencia.

La última intervención se concretó minutos antes de las 22:00 horas, cuando los policías investigaban la sustracción de una motocicleta de la avenida Roque Sáenz Peña y Chile.

Tras un trabajo de campo, retuvieron a un adolescente de 16 años y recuperaron el rodado intensamente buscado en una causa de “Hurto”

En todos los casos, detenidos, el retenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



