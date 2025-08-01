Demoraron a motociclistas por realizar maniobras peligrosas

• Los operativos buscan desalentar prácticas temerarias en la vía pública

Efectivos de la Jefatura Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) sacaron de circulación a tres motociclistas y secuestraron una Motomel, Gilera Smash y Honda Titán, durante un operativo policial en la avenida Soldado Formoseño en Malvinas, de esta ciudad.

El primer procedimiento tuvo lugar el miércoles último por la noche, en el marco de controles estratégicos en el Distrito Cinco.

Durante esa actividad, retuvieron a un adolescente y detuvieron a un joven de 18 años, quienes con sus rodados realizaban "willy", maniobras zigzagueantes y causaban ruidos molestos con los caños de escape modificados, que perturban a los vecinos.

La segunda intervención se concretó el jueves último, con la demora de un adolescente de 17 años, que ocultaba entre sus prendas una ganzúa, herramienta utilizada para violentar sistemas de seguridad de motocicletas, lo que evidenciaría intenciones delictivas.

Además, se secuestró una motocicleta Honda Titán 150 cilindradas.

En otro control, se demoró a un joven de la misma edad que circulaba sin casco protector, razón por la cual se labró el acta de infracción.

Todos los rodados fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que los menores de edad fueron entregados a sus padres y los demorados fueron notificados de su situación procesal, todo a disposición de la Justicia provincial.

Como ocurre en estos casos, se inició una causa judicial por “Infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino”, con intervención del Juzgado de Menores y Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.