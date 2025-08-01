Detuvieron a tres sujetos y secuestraron armas de fuego

• Fue durante recorridas preventivas

Efectivos de la Unidad Especial Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Loma Senes, aprehendieron a tres hombres, secuestraron una escopeta calibre 28, un rifle 22 y varios cartuchos.

El jueves último, alrededor de las 5:30 horas, los policías realizaban recorridas preventivas por un camino vecinal de la mencionada localidad.

Durante esa actividad, detuvieron a tres sujetos que trasladaban armas blancas y de fuego, más linternas.

Al solicitarles las documentaciones que justifiquen la tenencia y portación de la escopeta y el rifle, no las tenían.

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que se notificó a los hombres de su situación procesal y continuaron en libertad, según lo dispuesto por el juez. (Con foto)

LAGUNA BLANCA

Detuvieron a un sujeto y recuperaron dinero sustraído

• El caso se esclareció mediante el rápido accionar policial

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca aprehendieron a un hombre y recuperaron el dinero sustraído a un vecino de avanzada edad del interior de su casa.

Tras la denuncia del caso, los uniformados iniciaron las tareas investigativas, entrevistaron a testigos, identificaron al sospechoso y lo interceptaron en el marco de un trabajo articulado y eficaz.

Durante el procedimiento, se constató que el detenido tenía en su poder parte del dinero denunciado como sustraído y se determinó que el resto ya lo había utilizado.

El dinero recuperado fue debidamente secuestrado bajo las formalidades legales, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia provincial.



