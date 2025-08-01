Delincuente intentó huir por los techos pero fue atrapado por policías y vecinos

• El detenido fue reconocido por la víctima del ilícito

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina aprehendieron a un hombre acusado de sustraer un tubo de gas de una vivienda del barrio 7 de Mayo, de esta ciudad, y quedó a disposición de la Justicia provincial.

La damnificada denunció que el domingo último se ausentó de su domicilio, sin activar los sistemas de seguridad, y al regresar en la mañana del lunes constató que ingresaron a su casa y se llevaron su garrafa.

La mujer pudo identificar al sospechoso a través de los testimonios de vecinos, mientras que el personal policial inició tareas de búsqueda en distintos sectores del Distrito Cinco.

Luego la línea de emergencias ECO 911 alertó sobre la presencia de un hombre que saltaba techos en la manzana 11 del barrio Eva Perón.

El sospechoso, conocido en la zona por sus antecedentes delictivos, intentó huir por pasillos internos, pero fue rápidamente interceptado y aprehendido.

La damnificada se presentó espontáneamente en el lugar y reconoció al hombre como el autor del hurto.

A todo esto, el detenido fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Este procedimiento resalta la importancia de la colaboración ciudadana y el compromiso del personal policial, que con un rápido accionar brindó una respuesta eficiente a la comunidad. (Con foto)



