Aprehendieron a un sujeto con pedido de captura y secuestraron una escopeta

• Los trabajos se realizan en toda la ciudad y zona de frontera





Integrantes del Comando Patrulla de Seguridad Urbana capturaron a un sujeto buscado por la Justicia provincial y secuestraron un arma de fuego en un paso fronterizo ilegal, en el marco de un operativo de prevención de ilícitos.

El primer procedimiento tuvo lugar el lunes último, alrededor de las 00:30 horas, cuando el personal policial que patrullaba los barrios 500, 742 y 442 Viviendas interceptó a un hombre de 40 años.

Al consultar sus antecedentes en la base de datos de la Dirección General de Informática, se constató que registra un pedido de captura en una causa por “Robo y estelionato”.

En la jerga jurídica, el “estelionato” es entendido como un engaño o fraude que ocasiona un perjuicio.

Más tarde, cerca de las 03:45 horas, la Brigada de Investigaciones detectó a dos sujetos en motocicleta que intentaban ingresar a la ciudad por un paso no habilitado desde Nanawa- Paraguay.

Al notar la presencia policial, uno de ellos dejó caer en su huida una escopeta calibre 16, que fue secuestrada.

Se trabajó en coordinación con la Comisaría de Nanawa para identificar a los hombres que se dieron a la fuga sigue la búsqueda.

El arma fue trasladada a la dependencia policial, se notificó al detenido de su situación legal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.



