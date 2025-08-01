Comenzaron los Encuentros Corales 2025 del nivel Secundario





Tras la exitosa participación de más de 1600 estudiantes del Nivel Primario en julio, inició una nueva etapa de los Encuentros Corales Escolares, esta vez del Nivel Secundario.

La actividad se realiza en el Galpón C del Paseo Costanero, y tendrá duración hasta el jueves 21, congregando a 25 coros de distintas instituciones educativas capitalinas.

Como cada año, presentarán obras de autores formoseños, fortaleciendo la identidad y enriqueciendo el acervo cultural de la provincia.

La profesora Griselda Paredes, responsable del Programa Provincial de Coros Escolares comentó que este martes se realizó la primera jornada, con la participación de escuelas de gestión pública y privada de la ciudad de Formosa.

Recordó en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que esta propuesta se encuentra en el calendario escolar y es organizada por el Ministerio de Cultura y Educación, trabajando articuladamente con la subsecretaría de Cultura y la de Educación.

“Pretende dentro de las políticas educativas del ministerio preservar, cuidar, atribuir el patrimonio cultural y la educación. Es por eso que el repertorio es exclusivamente de autores formoseños” indicó.

Consideró que “Es un espacio donde ellos pueden estar a través del canto los jóvenes pueden compartir, escuchar a otros pares, y los colegas estar al tanto de los propuestas que se presentan en este programa”.

Los encuentros corales llevan el nombre de Alberto Marcelo Zorrilla, el ex ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, fallecido el 20 de julio del año 2021, y gran impulsor de la cultura formoseña y popular.



