Más de 40 colegios de la ciudad de Formosa, presentes en la visita a la UPLaB organizada por la FeCES

En el marco de las actividades de formación y vinculación impulsadas por la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), referentes estudiantiles de más de 40 instituciones educativas de la ciudad de Formosa participaron de una visita a la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

La jornada comenzó en el comedor universitario, donde los referentes fueron recibidos por Ximena Gamarra, estudiante de Ingeniería en Producción Agropecuaria; Mauricio Romero y Guillermo Rivero, estudiantes de Medicina; Sofia Fader, estudiante de Licenciatura en Turismo; y Karina Bareiro, estudiante de Enfermería Universitaria.

Tras el desayuno de bienvenida, se inició un recorrido guiado por el campus, en el que los visitantes pudieron conocer las distintas áreas académicas, laboratorios y espacios de estudio, así como dialogar con docentes y autoridades sobre las oportunidades de formación que ofrece la universidad.

Uno de los puntos destacados de la visita fue el paso por la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se dictan las carreras de Medicina y Enfermería Universitaria. Allí, los jóvenes se interiorizaron sobre el equipamiento tecnológico de última generación con el que cuentan las aulas y laboratorios, valorando la posibilidad de acceder a una educación superior de calidad sin tener que trasladarse fuera de la provincia.

Finalizado el recorrido por la Facultad de Ciencias de la Salud, todos los referentes se dirigieron al Aula Magna, donde recibieron el saludo y las palabras de la vicerrectora, la doctora Andrea Florentín, quien conversó con ellos sobre la vida universitaria y la importancia de que Formosa cuente con una universidad provincial.

Por su parte, el director de Asuntos Juveniles, Dr. Fernando Galarza, relató las similitudes entre la decisión histórica del presidente Juan Domingo Perón de eliminar los aranceles universitarios y la del gobernador Gildo Insfrán de crear la Universidad Provincial de Laguna Blanca.

En este sentido, Galarza destacó: “La situación de las universidades nacionales es muy diferente a la de nuestra universidad provincial. Mientras a nivel nacional sufren ajustes, la UPLaB está cada vez más fortalecida gracias a las medidas del gobernador Insfrán”.

Una vez finalizado el recorrido por la universidad, los estudiantes visitaron el Polideportivo Municipal de Laguna Blanca, donde pudieron apreciar las modernas instalaciones y evidenciar que las políticas en materia de deporte llegan a todos los formoseños, vivan donde vivan.

El referente estudiantil Thiago Rohali expresó: “Este tipo de actividades busca acercarnos a la vida universitaria, ampliar nuestros horizontes y motivarnos a continuar nuestros estudios en Formosa, aprovechando la infraestructura y el nivel académico que ofrece la UPLaB. Asumimos además el compromiso de difundir todo esto en nuestras instituciones”.

La iniciativa contó con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación, y se enmarca en el compromiso de generar más oportunidades de desarrollo para las juventudes formoseñas.







