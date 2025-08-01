Brignole consideró que los convencionales deben formalizar su renuncia

El intendente de El Colorado Mario Brignole consideró que tanto el senador Francisco Paoltroni, como los demás convencionales constituyentes que abandonaron la sesión del viernes, deben formalizar la renuncia, para permitir que asuman sus suplentes.

Cabe recordar que tanto Paoltroni, como los demás integrantes del bloque de La Libertad Avanza Atilio Basualdo, Gabriela Neme, Guillermo Evans, Pablo Miguez y Sofía Fridman anticiparon que no continuarán participando de la Convención Constituyene, después de un escándalo protagonizado por el senador en pleno recinto de deliberaciones.

Consultado al respecto, Brignole consideró que el comportamiento del senador constituye un “mal mensaje” para los jóvenes. Además, insistió en que todos deben formalizar por escrito la renuncia, para permitir que los suplentes que integraban su lista, puedan ingresar a continuar el debate.

“También es una falta de respeto porque hace poquito nomás los seis que se retiraron ayer de la Convención Constituyente juraron defender la Constitución Provincial y Nacional. Y de esa forma no están haciendo ninguna de las dos cosas” indicó en declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Agregó además que el “portazo” dado por Paoltroni se fundamenta en un desconocimiento de los temas, ya que el senador insiste con la intervención federal de Formosa. “Le tira la responsabilidad al desquiciado presidente Milei para que intervenga la provincia” sostuvo al señalar que el primer mandatario nacional no lo puede hacer.

Al continuar analizando el papel de la oposición en la Convención Constituyente, dijo que se trata de personas improvisadas sin proyectos propios para debatir.

“Por más oposición que sea minúscula, el debate lo debe dar ahí, ellos son oposición, deben quedarse en sus bancas a decir cuáles son sus proyectos y de última en el intercambio que se da con el proyecto del oficialismo deberían estar debatiendo, no huyendo, no levantarse la banca de decir yo no participo más, me voy, eso es de, como decimos nosotros los formoseños, de pichado.

Pero aún así no es que se fueron ellos esos seis y se termina el mundo, están los mecanismos de los procesos democráticos y cuando alguien renuncia siguen los suplentes, en el caso de Formosa siguen los suplentes, cuando son diputados nacionales o senadores nacionales siguen los titulares.

Ahora senador, usted los cataloga como improvisados y me parece que eso no se discute, pero también vamos viendo que se suma el oportunismo permanentemente y el revanchismo, cosas que en la democracia no sirven para construir absolutamente nada.

somos diplomáticos al decirlo a esos, son burros así, por eso es que en el pizarrón del maestro siempre están los burros, que es con que yo le grafico al senador.

Mirá que no aprende su alumno, no aprende. Usted tiene cabeza dura, ya vamos a seguir insistiendo. Sigue debiendo al Banco Nación, recordemos que hace lo que era hace tres años 290 millones de pesos que el Banco Nación tuvo que recurrir a la justicia federal para reclamarle o recordarle que está debiendo al Banco Nación.

El Banco Nación tiene una multa de 3.700 millones de pesos por el impacto ambiental, perjudicando el impacto ambiental hacia los desmontes que hizo en sus campos, que teóricamente son sus campos porque todavía no tiene título de propiedad. Eso es lo que más le duele. Está muy preocupado por eso.

Pero por eso lo único que le preocupa en cada uno de sus discursos, o en el Senado de la Nación o en la convencional constituyente, es el tema de las tierras.

Él ha comprado irregularmente tierras engañando a los socios que tiene en Buenos Aires de las distintas hectáreas que tiene Formosa, entonces está muy preocupado porque los socios que invirtieron allí le están reclamando que le devuelvan su plata..

Lo están apretando, como se dice.

De rebolear terneros pasó a ser inmobiliario rural y eso le salió mal, eso le salió recontra mal. Y bueno, va a terminar preso, así de sencillito es, por estafa, por estafa.

¿Qué importancia tiene para la institucionalidad que se haga de esta manera? No, yo no creo que todos los integrantes de la lista de convencionales constituyentes que encabezó Paul Trony tengan este tipo de actitudes.

Va a haber dentro de esa lista, creo yo, ciudadanos bien nacidos que van a querer participar y tener el honor de haber aportado algo para la nueva constitución de Formosa.

Bien, Intendente, le agradecemos muchísimo la gentileza que ha tenido de dedicarnos este tiempo.

Le contamos a la gente que está en una cuestión muy especial en este momento, pero de todos modos se ha hecho un huequito para darnos estos conceptos.



