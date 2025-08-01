Detuvieron a dos sujetos y recuperaron bienes de valor

• Los patrullajes y el contacto con vecinos refuerzan el servicio de seguridad

Efectivos de la fuerza provincial esclarecieron dos casos de robo en los barrios Simón Bolívar y Virgen del Carmen, de esta ciudad.

La primera intervención estuvo a cargo de integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco tomaron conocimientos sobre hechos contra la propiedad en la que el autor utilizaba la misma modalidad.

De inmediato entrevistaron a vecinos y verificaron las secuencias fílmicas, trabajo que permitió establecer la identidad del presunto autor.

Luego, el miércoles último, alrededor de las 15:40 horas, detuvieron al sospechoso de 22 años, en inmediaciones a la manzana 16 del barrio Simón Bolívar, por estar involucrado en dos causas judiciales por “Robo con el uso de arma blanca” y “Robo con escalamiento”.

El segundo procedimiento lo realizaron policías de la brigada investigativa de la Subcomisaría Puente Uriburu en el marco de una causa judicial por “Robo”.

Gracias a la colaboración de vecinos, se estableció la identidad de uno de los autores quien, el miércoles último a las 19:10, fue detenido en el barrio Virgen del Carmen, que llevaba varios artículos cuya propiedad no pudo justificar.

En ambos casos, los detenidos y los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

BARRIO SAN ANTONIO

La Policía detuvo a dos sujetos acusados de tentativa de robo a mano armada y lesiones

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Tentativa de robo a mano armada y lesiones”

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta aprehendieron a dos hombres por lesionar y sustraer las pertenencias a un joven con en la avenida Alicia Moreau de Justo, del barrio San Antonio de esta ciudad.

El miércoles último, los policías verificaron un requerimiento ingresado a la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

Allí un joven comentó que se dirigía con su hermano y un grupo de amigos luego de jugar un partido de futbol, cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Mientras los insultaban, uno de los que circulaba en moto sacó un arma blanca y en la huida los jóvenes dejaron una mochila con un teléfono, que fueron sustraídos por los malvivientes.

Luego uno de los adolescentes regresó para evitar que se llevaran su mochila y recibió un golpe en la cabeza.

En ese preciso momento, pasaba por el lugar un personal de la fuerza provincial que desarmó al agresor y lo detuvo, en tanto que el otro sujeto se dio a la fuga en la moto.

Personal del Comando Radioeléctrico Policial, Zona Siete, colaboró en el procedimiento, que fue documentado por la Dirección Policía Científica.

Durante las actuaciones procesales en la dependencia policial, llegó un hombre que fue identificado por las víctimas como el conductor de la motocicleta y los uniformados lo aprehendieron.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal por “Tentativa de robo a mano armada y lesiones” y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, subrogado por el juez Marcelo López Picabea.



