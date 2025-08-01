Abrieron las capacitaciones sobre la BUP, que lleva adelante el Juzgado Federal de Formosa, de cara a los comicios de octubre

El Juzgado Federal de Formosa, con competencia electoral, a cargo del doctor Pablo Morán, comenzó con la capacitación de la Boleta Única de Papel (BUP), cuya nueva modalidad de votación se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La primera de las actividades tuvo como sede, en la tarde de este miércoles 20, a la EPES N° 54 “Gobernador Juan José Silva” de la ciudad de Formosa.

El juez Morán, como magistrado con competencia electoral, abrió la jornada de capacitación, a la que asistieron, entre las principales autoridades, el ministro de Cultura y Educación de la provincia, el ingeniero Julio Aráoz; la integrante del Tribunal Electoral Permanente, la doctora Sandra Moreno, quien disertó sobre el principio de transparencia.

También el secretario electoral del Juzgado Federal, el doctor José Aguilera, al igual que aquellos que se desempeñan en la Secretaría Electoral, así lo confirmó Morán.

Al brindar declaraciones, que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), enfatizó en que esta capacitación, “en forma personal”, iniciada en esta jornada se hará en los distintos barrios de la ciudad capital.

Para los comicios, el Ministerio de Cultura y Educación facilitará las instituciones educativas, tal como la Escuela N° 66, que es la base de operaciones para todo el despliegue de urnas, después allí será el repliegue, escrutinio.

Del mismo modo que en los SUM de las escuelas se harán las capacitaciones sobre la BUP, las cuales “continuarán en los distintos barrios de la ciudad de Formosa”, pero aclaró que “esto se hará sin interrumpir las tareas educativas”.

Estará dirigido a directivos, docentes y también desde el Tribunal Electoral Permanente se prestará colaboración en todo esto, por lo que resaltó Morán que “trabajamos todos en conjunto para llevar a cabo estas elecciones”.

“Lo más importante es poder capacitar a todos para que puedan saber cómo es la Boleta Única de Papel y cómo se va a votar”, subrayó, y “no solo quienes serán autoridades de mesa, que todavía no están designadas. Lo mismo que quienes serán los delegados judiciales que, generalmente, son las directoras o directores de las escuelas”.

Sorteo

Después avanzó en explicar que en la provincia la Boleta Única de Papel tendrá cinco columnas -con las agrupaciones políticas que se presentarán a los comicios- y el orden de ellas se sorteará este viernes 22, en el Juzgado Federal, a las 10 horas, adelantó el juez.

Y detalló: “El sorteo será público con la presencia de todos los apoderados de las agrupaciones políticas y con dos bolilleros que pone a disposición el Instituto de Asistencia Social (IAS)”.

“Habrá una sola línea correspondiente a los y las candidatas a diputadas nacionales, y el ciudadano tendrá que tildar en un solo casillero, (y así evitar votar en blanco). Luego doblará la boleta y la meterá en la urna, pero sin el sobre”, explicó finalmente.



