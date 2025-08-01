La comunicación de casos policiales y el avance de las redes sociales requieren cada vez de mayor capacitación

• La formación permanente permite llegar de manera más directa a la comunidad formoseña

El avance de la tecnología demanda una actualización y capacitación permanente a la hora de informar en un entorno digital evolutivo y así lo entiende el personal de la Sección Redes Policiales, dependiente del Departamento Secretaría General.

La actualización del conocimiento digital y el manejo de la difusión de información, consejos, prevención y otros temas se presentan como condiciones clave para responder a las demandas de la ciudadanía, optimizando la comunicación institucional y la transparencia, que a su vez es clave para la seguridad pública.

En ese marco, el Subcomisario José Antonio Furno finalizó la Diplomatura Universitaria en Gestión de la Información para la Investigación Criminal y el Seminario Análisis Reticular en la Investigación Criminal, certificados por el Instituto Universitario Juan Vucetich de Buenos Aires.

Por su parte, la Cabo Primero Meliza Barceló recibió su certificado de Locutor Nacional del Instituto Superior del Profesorado de Arte; mientras que también se incorporó al plantel de esta área la Sargento Primero Noelia Godoy, Licenciada en Comunicación Social con Orientación Periodística, recibida en la Universidad Nacional de La Plata.

En este sentido, la Jefatura de Policía, a través de su Plan Anual de Capacitación, privilegia la educación integral del funcionario policial, a fin de promover la actualización, formación y perfeccionamiento para garantizar respuestas rápidas, adecuadas y efectivas a la ciudadanía. (Con foto).



