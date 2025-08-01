Jofré reafirmó su compromiso con los niños formoseños en el "Día de las Infancias"

En el marco del Día de las Infancias, el intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré, recibió de forma amena a un grupo de niños en el Palacio de Intendencia y resaltó su compromiso de seguir trabajando por un futuro prometedor para todos ellos.

Al respecto, Jofré expresó su cariño y reconocimiento hacia los más pequeños con un claro mensaje: "Los niños son alegría, el amor más puro y sincero", destacando la importancia de la niñez en la construcción de una sociedad más justa y equitativa".

El Jefe comunal también subrayó el deber de preocuparse y ocuparse por un presente y un futuro colmado de oportunidades para los chicos y jóvenes. "El mejor regalo que les podemos hacer es seguir luchando por sus sueños. La creación de un entorno propicio para el desarrollo integral de la infancia es una de sus prioridades", agregó.

La recepeción del Intendente Jofré incluyó un afectuoso saludo, una merienda y un obsequio a los niños, a quienes les deseó un "Feliz día" lleno de esperanza. ¡Los quiero mucho!", concluyó, reforzando su cercanía y apoyo a la niñez formoseña.



