Recuperaron objetos sustraídos y detuvieron a un sujeto

Efectivos de la Comisaría Mansilla aprehendieron a un hombre acusado de sustraer una billetera con dinero y documentaciones personales.

El hecho ocurrió el viernes último, cuando una mujer denunció que olvidó sus pertenencias en una boletería de remises ubicada en la intersección de la avenida San Martín y calle Belgrano de la localidad de Lucio V. Mansilla y al regresar ya no lo encontró.

De inmediato, los policías iniciaron las averiguaciones y minutos después observaron que un sujeto tiró una billetera en una calle interna e intentó huir del lugar.

Luego lo detuvieron y secuestraron todos los elementos mencionados por la damnificada y que le fueron restituidos.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



