Abonarán a productores del oeste por la venta de los chivitos paipperos

En el marco de la recorrida del vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Solís, por el oeste provincial, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el doctor Rubén Casco, informó que este martes 19, en la localidad de Los Chiriguanos, se realizará el pago a las familias paipperas por la comercialización de chivitos que se llevó a cabo la semana pasada en las ferias francas y las de Soberanía Alimentaria Formoseña.

Añadió que esta nueva venta “fue todo un éxito”, indicando además que esto demuestra que “el chivito del oeste formoseño es una producción con mucha demanda”.

Además, recordó que “el precio era de cinco mil pesos” y subrayó que es “el mismo monto que reciben los productores”. En tal sentido, informó que se pagará a “36 familias y será una suma de más de 15 millones de pesos, lo que representa un ingreso importante para la economía familiar y para la localidad”.

Remarcó el funcionario que “anteriormente se hacían estas ventas para fechas especiales, sin embargo, ahora se están realizando más seguido, es más, todos los meses se está faenando y en algunas oportunidades, por la gran demanda, hasta dos veces por mes”.

Para cerrar, adelantó que “seguramente los primeros días de septiembre estaremos visitando con el equipo frigorífico móvil la ruta 86, la zona de Río Muerto y La Esperanza, para obtener esta producción de excelente calidad y precio”.



