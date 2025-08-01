Adolfo Pérez sostuvo que en Pozo de Maza ratificaron con votos su apoyo al Gobierno Provincial

El Intendente de Pozo de Maza, Adolfo Pérez, indicó que el oeste formoseño votará en los próximos comicios del 26 de octubre, apoyando y reconociendo al Dr. Gildo Insfrán, Gobernador de la Provincia, como su conductor por las realizaciones y proyectos concretó y seguirá realizando para Formosa.

“En Pozo de Maza, el 26 de octubre vamos a votar Diputados Nacionales, que representen a nuestro modelo formoseño, porque es imprescindible asegurar contar con legisladores que defiendan los logros adquiridos”, explicó Adolfo Pérez, quien se mostró optimista sobre los resultados electorales.

Estos conceptos, los dio al compartir un encuentro junto al Vicegobernador de la Provincia, Dr. Eber Solís, quien en representación del Gobernador el Dr. Gildo Insfrán, participó recientemente, de momentos de mucha alegría con la militancia de Pozo de Maza y zonas aledañas, con quienes charlaron, sobre el nuevo sistema de votación en las próximas Elecciones Nacionales, donde se usará la Boleta Única de Papel.

Pérez, coincidió con los presentes en el encuentro, al sostener que, “el 26 debemos hacerle frente a las políticas neoliberales de este gobierno nacional y defender nuestro Modelo Formoseño, acompañando a las compañeras y compañeros candidatos del Frente de la Victoria”.







