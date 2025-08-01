Se dieron a conocer los nuevos precios de la RTO en la provincia de Formosa

Gialluca informó que, los actuales aumentos representan entre un 20 y 21% del valor que se pagaba en diciembre del 2024 para obtener la RTO-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se pudo confirmar que la Empresa Interfor S.R.L., única habilitada en nuestro territorio para brindar el servicio de RTO a los titulares de vehículos, aplicó nuevos valores que rigen a partir de este mes de agosto del corriente año, por lo que, los precios han quedado de la siguiente manera: * Automóviles de Uso Particular (UP) $70.000,00 ($15.000 más que en diciembre 2024); *Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $85.000,00 ($17.000 más que en diciembre 2024); * Pick Up y/o Utilitario de Carga $125.000,00 ($25.000 más que en diciembre 2024); * Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $220.000,00; * Camión N3 2 Ejes $220.000,00; * Camión N3 3 Ejes $220.000,00; * Camión N3 4 Ejes $220.000,00 ($45.000 más que en diciembre 2024); * Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $220.000,00; * Acoplado o Semi de 4 Ejes $220.000,00 ($45.000 más que en diciembre 2024); * Minibús $200.000,00 ($45.000 más que en diciembre 2024); * Ómnibus de 2 Ejes $240.000,00; * Ómnibus de 3 Ejes $240.000,00; * Ómnibus de 4 Ejes $240.000,00 ($50.000 más que en diciembre 2024); * Ómnibus Urbano $200.000,00 ($45.000 más que en diciembre 2024); * Taxis/ Remises $64.000,00 ($9.000 más que en diciembre 2024). Gialluca señaló que, La Empresa INTERFOR SRL - Taller de Revisión Técnica Nº 090-050 de la Ciudad de Formosa, continúa prestando los servicios de RTO en las instalaciones ubicadas en Av. Presidente Illia Nº 6025 – Barrio 16 de Julio – LR 114 de la Ciudad de Formosa, la misma cuenta con tres (03) líneas de inspección: 1 (una) Línea Mixta (para vehículos pesados y livianos) y 2 (dos) Líneas para vehículos livianos, brindándose servicio normal y regular para Vehículos de Uso Particular, para Vehículos de Carga y Vehículos de Pasajeros en todas sus categorías. Los horarios de atención: lunes a viernes de 7 a 19:30 hs y sábados mediodía, informándose que la atención es por orden de llegada. Se informó, además, que el Taller Móvil de la Empresa INTERFOR SRL actualmente se encuentra prestando servicio en Clorinda, ubicándose en el Playón del Polideportivo Municipal de la Ciudad de Clorinda (colectora Ruta Nacional 1) y sus días y horarios son de lunes a jueves de 07:00 a 12:00 y de 14.00 a 19:00 hs, viernes de 07.00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs y la atención es por orden de llegada, ofreciéndose un teléfono celular para consultas: 3704-553165.



