La delegación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa arrasó en el medallero en los Juegos Deportivos Regionales - Posadas 2025

En el marco de los Juegos Deportivos Regionales - Posadas 2025 de los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, la delegación formoseña logró una destacada participación sumando medallas y dejando en alto el nombre de la entidad profesional.

El CPCEF felicita públicamente a cada atleta que representó a Formosa con compromiso, esfuerzo y camaradería.

“Gracias por demostrar que en Formosa el espíritu deportivo y profesional caminan de la mano”, expresó la institución.

