Abren las inscripciones para participar como feriante de la Fiesta Nacional del Pomelo

La edición 41° de la Fiesta Nacional del Pomelo se realizará los días 13 y 14 de septiembre en Laguna Blanca, como es tradicional.

Se trata de una organización conjunta del Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Turismo, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Laguna Blanca, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y la colaboración de distintos organismos del Estado provincial.

En ese marco, se informó a los feriantes gastronómicos, artesanos o emprendedores, que las inscripciones abrirán el lunes 25 y se extenderán hasta el viernes 29 en el Polideportivo de Laguna Blanca.

Además, en Capital y localidades del interior la inscripción será desde el 1 y hasta el 5 de septiembre. Los interesados deben concurrir con fotocopia del DNI, fotocopia del carnet de manipulación de alimentos (para gastronómicos) y una foto carnet 4x4.

Se aclaró asimismo que se trata de lugares de 3x3, al aire libre, por lo que es necesario contar con un gazebo adecuado para desempeñar esta tarea.

Mónica Ojeda, directora de Promoción del Ministerio de Turismo señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que comenzó la organización de este gran evento, tradicional para el NEA.

Dijo que entre otros aspectos, se trabaja en forma conjunta con la Dirección de Transporte para coordinar la frecuencia de las salidas y los móviles que estarán disponibles para visitar Laguna Blanca.





“Queremos resaltar la magnitud de esta fiesta nacional, es una de las más importantes que tiene la provincia, donde se pone en valor todo el trabajo del Gobierno provincial, como también de nuestros emprendedores y empresas privadas que estarán mostrando el desarrollo productivo” enfatizó la funcionaria.

Confirmó que participarán los distintos organismos provinciales, y también empresas privadas que se quieran sumar, con inscripciones libres y gratuitas, atendiendo a la situación económica que vive el país. “Entendemos que es el momento de darle la oportunidad de mostrar todo lo que hacen” enfatizó.

Artistas

El lugar de encuentro, como cada año, será el Polideportivo Municipal Evita de Laguna Blanca, con entrada libre y gratuita. Se podrá disfrutar de espectáculos musicales y la tradicional expo-feria gastronómica, artesanal, institucional y comercial.

Según se adelantó el día sábado 13 saldrá a escena una de las artistas más reconocidas del momento: Nicki Nicole, cantante y compositora argentina de pop, soul y música urbana.

También Soledad Pastorutti, conocida simplemente como Soledad; la banda de rock Kapanga y el grupo folklórico Ahyre, oriundos de Salta y de gran trayectoria nacional.

Además artistas locales como Iván Ruíz, Ángelo Aranda, Christian Herrera, Hernán Arias, Nacho y Juanse y Dalma Ferreira, de Paraguay.

En tanto, el domingo 14 habrá exhibición de las mejores tropillas del país, destrezas gauchas, patio gastronómico con grandes artistas locales y emprendedores.







