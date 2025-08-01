Rechazo al veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Un no rotundo a una medida cruel”

El jefe de la Modalidad de Educación Especial de Formosa, Gustavo Miers, celebró el rechazo de la Cámara de Diputados de la Nación al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con 172 votos afirmativos, 73 en contra y dos abstenciones, ahora deberá ser tratado por el Senado, pero este resultado significa “un no rotundo a las medidas crueles de un Presidente que buscar tener un superávit dejando a los más vulnerables afuera”, expresó Miers al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Además, se refirió al recientemente desvinculado Diego Orlando Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de los audios donde reconocía el pago de coimas mensuales por parte de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Dicho dinero estaría relacionado a la recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados.

“Siguen lastimando a las personas con discapacidad, porque la ANDIS es el órgano nacional de donde deben emanar todos los programas para las personas con discapacidad”, reprobó y recordó que la gestión libertaria, al asumir la Presidencia de la Nación, “planteaba que iba a terminar con los actos impuros y ahora ellos mismos los están cometiendo”.

En ese sentido, manifestó su total repudio hacia este tema “tan sensible como lo es tomar el dinero de las personas con discapacidad y convertirlo en un negocio con sentido de corrupción”.

“El Presidente dice que no hay dinero para las personas con discapacidad, pero evidentemente sí hay, pero para algunas cuestiones que no deben ser”, ironizó el funcionario.

Finalmente, dejó en claro que desde la provincia de Formosa, “nosotros, como actores principales de este proceso, estaremos sosteniendo, acompañando y garantizando los derechos con discapacidad”.



