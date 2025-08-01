Secuestran productos cárnicos transportados sin la cadena de frío

• Se dio intervención al Juzgado de Paz de Menor Cuantía, con asiento en Clorinda

Efectivos de la Subcomisaría Palma Sola secuestraron más de 700 kilos de carne vacuna, transportados en una Toyota Hilux, sin cumplir con las normas de higiene y salubridad.

Los uniformados realizaban un control vehicular en la Ruta Provincial N° 86, en el acceso a la mencionada localidad, cuando detuvieron la marcha de una camioneta, al mando de un hombre; que transportaba la carne de manera irregular.

Después de tareas investigativas, se estableció el lugar de la faena y el propietario del animal, quien justificó la procedencia.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el conductor fue notificado de su situación procesal y continuó en libertad, a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se inició una causa contravencional por “Infracción Artículo 73° concordante con la Ley Provincial N° 1440”.

IBARRETA

Recuperaron bienes y detuvieron a un hombre

• El rápido accionar policial y la colaboración de los vecinos fue vital para esclarecer los hechos

Efectivos de la Comisaría Ibarreta detuvieron a un hombre de 55 años, recuperaron un celular Xiomi Redmi 14 y un lavarropas, denunciados como sustraídos en esa localidad.

El primer procedimiento se concretó tras la denuncia de un hombre, de 51 años, por la sustracción de su teléfono de un local comercial ubicado en la calle Buenos Aires y San Martín del barrio centro.

De inmediato, los uniformados se abocaron a las tareas investigativa y detuvieron al sospechoso de 55 años y recuperaron el bien denunciado como sustraído.

El otro caso, tuvo lugar el miércoles último, cuando los policías realizaban labores de campo en el marco investigativo por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera circunscripción judicial de la provincia.

Durante esa tarea, los investigadores llegaron hasta una vivienda del barrio Los Laureles, donde se entrevistaron con la propietaria, quien entregó de forma voluntaria un lavarropas y comentó que su pareja lo había dejado en su casa, pero desconocía de su procedencia.

En ambos casos, los bienes fueron secuestrados y reconocidos por sus propietarios, mientras se notificó al detenido de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



