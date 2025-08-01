Paraguay: Show triunfal del dúo Juanchu y Caroly

La dupla de música infantil Juanchu y Caroly tuvo una destacada participación en el mayor festival internacional destinado a las infancias del Paraguay, que tuvo lugar el pasado 16 de julio, fecha en la que el país vecino conmemora anualmente el Día del Niño.

Se trata de la tercera edición del Kids Sounds By Tiky Show, que se desarrolló en la explanada del San Lorenzo Shopping y congregó a artistas paraguayos, chilenos y colombianos, además de los representantes argentinos antes mencionados.

Tras una consagratoria actuación, Juanchu y Caroly fueron ovacionados por cientos de niños y niñas que corearon sus canciones y tuvieron una participación activa en las plateas.

Al término del show, la artista paraguaya y organizadora Tiky Show entregó una estatuilla vidriada del mapa del Paraguay, como así también una mención de honor en señal de gratitud por participar en este festival de carácter solidario.

De regreso a Formosa, resaltaron la excelente atención de parte de la organización del Kids Sounds, además del apoyo recibido por funcionarios y empresarios que les permitió poder representar a Formosa y Argentina en el mayor festival de la niñez paraguaya.

Por otra parte, Juanchu y Caroly destacaron que el evento sirvió para que su arte sea conocido por la teleaudiencia de Canal 13, ya que tuvieron la oportunidad de cantar en el programa “Mucho gusto”.

“Sin embargo - resaltaron- lo más importante fue estrechar aún más los lazos de amistad e intercambio artístico con el staff de Tiky Show, además de generar nuevos vínculos con el grupo chileno Kidsabadá y la animadora infantil colombiana, Lila y su DJ Lilo. En ese sentido, confirmaron que “hemos sido invitados a destacados festivales infantiles de Chile y Colombia, mientras aguardamos volver a actuar en la Teletón 2025 de Paraguay”.





Juntos a la par

“Juanchu y Caroly” es un proyecto artístico que nace en el año 2011 en la ciudad de Formosa cuando Juan Fernández (músico, compositor, productor audiovisual y docente) y Carla Delgado (bailarina, actriz, compositora y docente) son convocados por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) para promover la lectura, a través de canciones y juegos, en el marco del programa “Bibliomóvil”.

En sus espectáculos proponen música, baile y actividades lúdicas, al compás de estilos rítmicos de moda como el trap y el rap que se conjugan con vertientes de raíz folklórica, tales como la z a m b a ,la chacarera , e l escondido, el gato y el chamamé.

Cuentan con el siguiente material discográfico:”El mirador” (2013. Producción independiente) “La Nave” (2016. Mozart Producciones), “Ven a jugar” (2018. Mozart Producciones) y “La siesta” (en proceso de grabación).

También han participado en las siguientes producciones televisivas: “Circo Yasy Yateré” (2014, 2015 y 2016. Canal 11 de Formosa) “Ñande Bichos” (2016. Canal 3 de Formosa. Ganador del Martín Fierro Federal), “Por humor a Formosa” (2017.Canal 3 de Formosa. Nominado al Martín Fierro Federal), “La ventana Mágica” (2018. Canal 11 de Formosa. Nominado al Martín Fierro Federal) y “Alfa y Beto” (2023. Serie ganadora del “Martín Fierro Federal 2024 en el rubro “Infantil TV”). Por otra parte, en su canal de YouTube se encuentran sus videoclips y materiales audiovisuales destinados a las infancias.

Han realizado varias presentaciones en la capital provincial y el interior formoseño, como así también en el NEA y Paraguay, siendo la más convocante la realizada en el Estadio Cincuentenario de Formosa (Julio 2022).

En Marzo de 2023, APTRA distinguió a este consagrado dúo de artistas con el Martín Fierro

Federal en el rubro “Radio Infantil” por el programa “Jugando y aprendiendo con Juanchu y Caroly” emitido en el año 2021 por Radio La Voz de Formosa.

En junio del año pasado formaron parte de “La Comilona”, actividad benéfica que realiza la Fundación “Teletón” de Paraguay como antesala a la famosa maratón televisiva que tiene por finalidad recaudar fondos para cubrir tratamientos costosos destinados a niños y jóvenes con capacidades diferentes. Cabe destacar que el artista infantil Topa también participó de dicho evento, cruzándose en el escenario con Juanchu y Caroly. Dada las repercusiones de esa actuación, les llegó la invitación para participar en la Teletón 2024, teniendo una actuación consagratoria frente a las cámaras que transmitieron - durante 24 horas seguidas- la movida solidaria más importante del Paraguay en todos los canales de televisión paraguaya.