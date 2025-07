La Defensoría del Pueblo informó sobre mensajes de whatsapp con información falsa sobre encuestadores del INDEC

En los últimos días, comenzó a circular por grupos de WhatsApp un mensaje confuso que alerta sobre personas que recorrerían barrios de Formosa presentándose como empleados de “Asuntos Internos” o del “INDEC” y que estarían solicitando datos personales, incluso fotografías o huellas digitales. La situación generó preocupación y temor en vecinos de diferentes puntos de la Provincia, por lo que, “se consultó directamente con dicho Organismo Nacional”-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, informó sobre mensajes de WhatsApp con información falsa sobre encuestadores del Indec. El Organismo de la Constitución, “se comunicó directamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), desde donde se indicó que la Encuesta Permanente de Hogares se está realizando y que sus agentes pueden dejar notificaciones en los domicilios que visitan. No obstante, se recomienda tomar una serie de precauciones para prevenir delitos”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que se brindaron una serie de recomendaciones para que la ciudadanía pueda prevenir estafas o robos y se detalló la modalidad de implementación de esta encuesta que en nuestra jurisdicción la lleva adelante la Dirección de Estadística, Censos y Documentación a cargo del C.P. Julio Luis Alberto Svartz, en colaboración con el INDEC y que tiene por finalidad obtener información sobre las características demográficas y socioeconómicas de la población, especialmente en relación a su inserción laboral. En este contexto, se indicó que: * En primer lugar, el Indec aclaró que la EPH es un relevamiento estadístico permanente que alcanza a 122.000 viviendas de 31 aglomerados urbanos de la Argentina. Además, durante los terceros trimestres de cada año, la muestra se amplía a las localidades de 2.000 o más habitantes de todo el país. * Asimismo, el organismo nacional de estadística remarcó que “las personas encuestadoras de la EPH y de cualquier otro operativo estadístico oficial nunca solicitan datos biométricos ni toman fotos de sus informantes” y añadió: “Todos los datos recopilados por el Indec son confidenciales y están protegidos por el secreto estadístico dispuesto en el artículo 10 de la ley 17.622”. Es por ello que, se advirtió que la información que circula por WhatsApp es falsa, ya que es verdad que los encuestadores dejan una notificación en los domicilios que visitan cuando no encuentran a nadie. No obstante, se recomienda siempre adoptar una serie de medidas de seguridad para evitar estafas, robos u otros delitos. En primer lugar, siempre se debe solicitar la credencial de la persona encuestadora. Esta debe contener su nombre, apellido y número de documento. Es importante señalar que las personas encuestadoras deben estar debidamente identificadas y están obligadas a exhibir su credencial. Al mismo tiempo, se puede verificar la identidad de los encuestadores a través de un sistema de consultas del Indec. Para hacerlo, se debe ingresar al siguiente enlace: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Encuestadores, utilizando los datos provistos en la credencial. Es importante tener en cuenta que las personas encuestadoras deben pertenecer a la misma provincia donde se encuentra la vivienda visitada. Finalmente, el Indec informó que el listado de las operaciones estadísticas que realiza se encuentra disponible en este enlace: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-OperacionesEstadi.... Las viviendas que participan en la EPH son seleccionadas mediante métodos estadísticos, con el objetivo de garantizar que las respuestas de sus habitantes sean representativas. Por ello, en aquellos casos en los que no se encuentra a nadie en la vivienda, se deja una notificación, a fin de no alterar la muestra estadística. Gialluca agregó que, la EPH es un programa nacional de producción sistemática y continua de indicadores sociales, que releva las características demográficas y económicas de la población desde hace más de 50 años. A través de este relevamiento, que el Indec realiza en conjunto con las direcciones provinciales de estadística, se pueden conocer las características de los hogares, las necesidades de las familias y el acceso de la población a los servicios públicos y a las tecnologías de la información, entre otros temas. Por último, solicitó a toda la población a adoptar todas las medidas de previsión mencionadas e invitó a quienes tengan dudas o consultas concurrir a la sede de Padre Patiño Nº 831 o comunicarse a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los teléfonos 370 4436379 4436320 de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.