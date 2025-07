Ibáñez: “Hay un incumplimiento flagrante de Nación” en el envío de fondos que corresponden a las provincias

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre el documento que todos los gobernadores del país presentaron al Senado de la Nación, en reclamo por los fondos que les corresponden a las provincias y que el Estado nacional les retiene.

Explicó que “todos los gobernadores de la República Argentina, inclusive el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y resolvieron suscribir un borrador que fue presentado en el Senado de la Nación con el propósito de lograr la restitución a las provincias de fondos que les pertenecen y que son retenidos por el Gobierno nacional”.

En ese sentido, hizo notar que dicho reclamo “está fundado en dos leyes nacionales, siendo una de ellas el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), el cual determina que lo recaudado iba destinado al arreglo de rutas, a subsidios y a la Ley de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”.

Se tratan de fondos que la Nación debe entregar a las provincias y a la CABA para atender situaciones de emergencia o desequilibrios financieros, según la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal, amplió el funcionario, advirtiendo que el Gobierno libertario no está cumpliendo con ello.

Es así que el requerimiento “ya se presentó en el Senado de la Nación” para que sea tratado este jueves 10. “Esperamos que se remitan estos fondos que recauda y retiene el Gobierno nacional, pero que son de las provincias”, enfatizó el ministro Ibáñez.

También, indicó que queda un tercer punto por tratar, pero que próximamente los mandatarios provinciales lo harán y que “es la no remisión de los fondos para las jubilaciones”, puesto que “hay 13 provincias que no pasamos la Caja de Previsión y el Gobierno de Javier Milei decidió no pasar un peso”, denunció.

“Son leyes vigentes y hay un incumplimiento flagrante de Nación”, denunció y expresó que “todas las provincias necesitamos esos recursos, algunas más, otras menos, pero son nuestros y de los Municipios”.

Por último, se refirió a la decisión de la gestión libertaria de cerrar Vialidad Nacional, calificando ello de “una barbaridad que atenta contra el federalismo y la República Argentina” en su conjunto.

“Realmente, hay cosas que ya no se entienden”, finalizó.