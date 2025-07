El Cuerpo de Bomberos recomienda no usar brasero en ambientes cerrados

Es para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Se aconseja ventilar las casas

El Cuerpo de Bomberos de la Policía provincial brindó recomendaciones a la comunidad formoseña para prevenir intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono, riesgo que se potencia en días de bajas temperaturas.

Durante jornadas de frío intenso, se intensifica el uso de estufas, calefactores a gas o eléctricos y braseros a leña dentro de los hogares, los que utilizados en forma incorrecta aumentan las probabilidades de intoxicaciones.

El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que puede enfermar, causar quemaduras, incendios y hasta la muerte.

Estas sugerencias adquieren trascendencia en este tiempo porque en algunas viviendas utilizan braseros con fuego a leña o carbón para mitigar las bajas temperaturas.

Se aconseja:

• No mantener el ambiente totalmente cerrado; abrir ventanas, por lo menos una, a fin de lograr una loable ventilación.

• Cuando se va a dormir, hay que apagar braseros o estufas.

• Tenga en cuenta que los gases emanados son muy peligrosos, en especial el monóxido de carbono, hasta el punto de terminar con la vida de una o varias personas sin una adecuada ventilación.

Hay que verificar la calefacción a gas o con quema de materiales

Un aspecto clave es chequear periódicamente la correcta combustión en el caso de calefactores o estufas que funcionan a gas o que implican la quema de materiales (como hogares a leña), ya que pueden generar monóxido de carbono (CO).

En el caso de artefactos a gas, se recomienda que un gasista matriculado revise antes la instalación y controle su buen funcionamiento.

También deben inspeccionarse calderas y calefones; revisar que la válvula esté en condiciones y la combustión sea correcta.

Además, es fundamental la ventilación continua en el ambiente, para mantener el recambio de aire. Para ello, se aconseja tener conductos o rejillas reglamentarias en las viviendas, revisarlas periódicamente para evitar obstrucciones y dejar alguna abertura semi-abierta para una buena circulación de aire.

También hay que verificar que la llama de estos artefactos de calefacción, hornallas y hornos sea siempre azul. En el caso de verse amarillo, se debe llamar a un gasista matriculado para su control.

Por otro lado, se recomienda evitar calefaccionar el hogar con braseros, parrillas de carbón, garrafas de camping o equipos que generan combustión de manera directa en ambientes cerrados.

Aparatos eléctricos

En cuanto a los sistemas de calefacción eléctricos, si bien no producen monóxido de carbono, también es necesario tener ciertos recaudos. Se debe controlar que todos los enchufes estén en buen estado y no sobrecargados, para que no se produzcan accidentes eléctricos.

En todos los casos, es importante mantener una distancia segura entre el artefacto de calefacción y cualquier objeto inflamable como cortinas y muebles. También se debe evitar el contacto o la cercanía con la superficie radiante, que pueda producir algún tipo de quemadura, sobre todo en el caso de niños pequeños.

Incluso se sugiere no dejar el artefacto encendido si no hay nadie en el hogar o mientras se duerme.

Monóxido de Carbono: síntomas

Los síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono incluyen dolor de cabeza, molestias en los ojos, mareos, debilidad, náuseas, palpitaciones, vómitos, dolor en el pecho y confusión.

Ante cualquier emergencia o duda, comuníquese a la línea gratuita 911, o al teléfono baja 4428-888 del Cuerpo de Bomberos.