Denuncian que el Distrito 22 de Vialidad Nacional Formosa solo puede concretar algunas tareas de limpieza en rutas nacionales

Se continuarán con las Acciones Judiciales necesarias a fin de que nuestras rutas nacionales, sean preservadas y reparadas con el objetivo de evitar más y mayores siniestros viales evitables y daños a quienes transporten mercancías por dichas trazas, donde en la actualidad “los fletes siguen subiendo, pues, las empresas de transporte de cargas se hacen responsables de una serie de eventos, mediante seguros especiales, cuyos costos, luego se trasladan a los consumidores, en el precio de los alimentos”-El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, se recepcionaron sendas Actuaciones Administrativas del Subgerente Martin Nahuel Zangirolami, de la Gerencia Ejecutiva de la Dirección de Vialidad Nacional. En una de las citadas, se expresa que, luego que tomarán intervención las distintas áreas técnicas competentes, se “hace saber que los agentes y personal del Distrito 22 Formosa manifestaron que era su intención habilitar el puesto de control “Palma Sola”, enviando personal de la División Conservación de su Jurisdicción. En cuanto a este punto, el Ombudsman Provincial, señaló que, “estas afirmaciones no son reales y que las rutas nacionales que surcan territorio formoseño, se encuentran totalmente abandonadas, constituyendo un verdadero peligro para la vida de quienes las transitan”, por ello, desde la Defensoría del Pueblo, “continuamos con las Acciones Judiciales contra Vialidad Nacional, para que haga lo que constituyen sus obligaciones en cada caso”. Supuestamente, las tareas del Distrito 22 de Vialidad Formosa, como así también de la División Conservación, desarrollan de forma continua las tareas de Conservación de Rutina y el Mantenimiento de la red vial nacional bajo su jurisdicción, comprenden el desmalezado del tapiz vegetal en banquinas, la limpieza y reacondicionamiento de calzada, trabajos de bacheo en frio con R.A.P. y en caso de ser necesario incorporación de áridos, aplicación de riego de liga, y perfilado de banquinas. Cada una de estas acciones requiere de una planificación específica, ya que poseen distintos grados de dificultad técnica y tiempos variables de ejecución, atendiendo a las condiciones climáticas, estado de los tramos, disponibilidad operativa agentes y de los equipos. Actualmente, el Distrito cuenta con 20 agentes operativos y tiene bajo su responsabilidad una extensión de más de 1.260 km de rutas pavimentadas aproximadamente, cuya conservación es asumida en su totalidad por administración directa, sin intervención de contratistas externos y/o terceros. Para las tareas de corte mecánico, se dispone de cuatro (4) tractores y cuatro (4) desmalezadoras de tiro, que se ponen en funcionamiento cada día hábil. Si bien se presentan los desperfectos mecánicos, los mismos son atendidos con rapidez y criterio técnico, lo que permite mantener operativas a los equipos, para dar respuestas a las necesidades y urgencias de la red vial. Finalmente, se le hace saber que, mediante el Proceso 46-004-LPU25 gestionado por el Distrito, se aprobó la ejecución tercerizada del “Servicio Integral de Limpieza de Corte de Pasto y Desmalezado Manual y Mecánico en 15m, donde la altura no supere los 0,15” m para los siguientes tramos: RN N° 11 – Tramo: Lte. Chaco – Lte. C/Rep. Paraguay - km 1.103,15 - km 1.294,13; RN N° 81 – Tramo: Acc. A Las Lomitas (I) – Lte. C/Salta – km 1.471,54 - km 1.685,5 y RN N° 86 – Tramo: Emp. R.N. Nº11 – Emp. Guadalcazar- km 1.290,52- km 1.724,48. Asimismo se hizo saber que Vialidad Nacional posee un Puesto de Control de Pesos y Dimensiones sobre sobre la Ruta Nacional N° 86 – Km 1297,83, cuya denominación es “PALMA SOLA”. La misma no se encuentra operativa desde el día 18 de marzo de 2020, debido primeramente al Decreto Nº 792/20 por Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y luego Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio atento a la pandemia de COVID 19, manteniéndose cerrada hasta fines de 2021. Por último, Gialluca, llevó cierta tranquilidad a los más de 90 empleados con los que cuenta el Distrito 22 de V.N Formosa, toda vez que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N 2 de San Martin hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. De esta manera, el Gobierno no podrá avanzar sobre el organismo hasta que se pronuncie un Juez sobre la Constitucionalidad del Decreto de Javier Milei y Sturzenegger. Recordó el Ombudsman Provincial que Vialidad tiene una creación a partir de un Decreto Ley, que señala que no se podría disolver porque es un Ente Autárquico que funciona de manera autónoma. Por eso, “sobre Vialidad Nacional no tiene efecto lo que establece la Ley Bases, que es la legislación sobre la cual el Gobierno Nacional apoyó su decisión de cerrar dicho Organismo”.