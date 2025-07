Bernardo finalizó su tratamiento y tocó la campana del Centro de Medicina Nuclear: “Me ayudaron a vencer al cáncer”

Con 82 años y tras meses de tratamiento, Bernardo Medina logró vencer al cáncer y tocó la campana en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), exteriorizó su alegría: “Estoy muy feliz porque tuve la suerte de vencer a esta enfermedad, gracias a la ayuda de estas personas que me han acompañado y ayudado, así que puedo festejar en mi vida. Es como nacer de nuevo”.

“Estoy infinitamente agradecido a todos por la atención que me han brindado, no tengo palabras”, subrayó emocionado respecto del personal que presta servicios en esta institución de alta complejidad que se dedica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, así como a otras patologías utilizando tecnología nuclear. Se trata de un emblema del sistema público sanitario provincial y de referencia en el norte del país.

Destacó que “me recibieron con tanto cariño, voluntad y amor, que me voy feliz por haber vencido al cáncer”.

Sobre el tratamiento, contó que fue de “más o menos cuatro meses” y se originó luego de que “mi médico de cabecera me contara lo que me estaba pasando. Yo no me asusté, dije ‘hay que tener fuerza’. Creo en Dios, en la Virgen y siempre rezo, entonces por eso me sentí bien, como ahora”.

“Tengo 82 años. Es larga la vida, pero linda. Y ahora con más razón, con toda la voluntad y el cariño que me brindaron últimamente. Estoy muy agradecido”, reiteró.

Señaló que si bien “tengo PAMI, en el Centro te atienden tengas o no obra social. Así que le agradezco al Gobierno de la provincia de Formosa porque nos brinda todo esto para que podamos recuperar la salud. Es algo impagable, no existen palabras para explicarlo”. Tampoco halló términos para expresar lo que sintió tras haber tocado la campana de fin del tratamiento. “Es una inmensa alegría”, cerró.