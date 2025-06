Lo afirmó desde Buenos Aires, la Presidenta del Instituto Independencia, Daniela Bambill, en comunicación telefónica con el programa: “De esto si se habla” (streaming “Quien TV”), conducido por Rolando Acosta y Mauro Molina

Tras los rumores de que la Corte Suprema de Justicia dejaría firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner, el Instituto Independencia posteo a través de la red X que: “Las oligarquías de nuestro país quieren a Cristina fuera de la contienda electoral. No es simplemente Cristina. Es el futuro del peronismo, es el futuro de la Patria”.

En este sentido, la presidenta de dicho instituto Daniela Bambill, lamentó este tipo de afrentas contra la ex presidenta, afirmando que la situación es de “mucha torpeza institucional”; en un país con una larga historia de proscripciones y cacerías contra mujeres y hombres militantes del peronismo.

“Como peronistas tenemos una larga historia que se repite una y otra vez, la de un dirigente que se anima a enfrentarse al poder real. Lo mismo ya pasó con Perón con los 18 años de exilio, con el bombardeo a Plaza de Mayo. Ahora con la estigmatización, demonización a hombres como el Doctor Gildo Insfrán en Formosa”, ejemplificó.

Afirma que: “Lo que pasa contra Cristina es una nueva forma de ignominia contra el peronismo”. “En un país donde el presidente no está en sus cabales. Se burla de un menor con autismo mientras desguaza el país. Es un desquiciado total, un títere fácil de manejar. Y acá la ministra de seguridad celebra que un policía le pegue un tiro a un chico. No hay aberración que Milei no cometa”, cuestionó.



En cuanto al rol de Gildo Insfrán en el armado interno del peronismo, consideró que el Gobernador de Formosa es la “esperanza del peronismo”. “Sin ser una estrella mediática, Gildo es un hombre que labura todos los días por la unidad del peronismo”.