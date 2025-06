Fuertes dudas tras el anuncio de YPF de aplicar descuentos en los precios para quienes carguen durante la madrugada

En nuestra ciudad, prácticamente todos los propietarios o responsables de estaciones de servicio YPF, rechazaron la medida y señalaron que la misma podría llegar a funcionar, únicamente en la Ciudad de Formosa y no así en el Interior Provincial-

Se señaló desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, que luego de los últimos aumentos en el precio de los combustibles, el Gobierno Nacional derogó, una Resolución que obligaba a las estaciones de servicio a informar el valor del combustible en tiempo real. Esto debía hacerse a través de un sistema estatal y los precios debían quedar reportados dentro de las 8 horas de su modificación. La decisión se enmarca en el Decreto Nº 70/23 que promueve un sistema económico basado en la libre competencia, la propiedad privada y la mínima intervención del Estado, argumentándose que los precios deben determinarse por las leyes de la oferta - demanda y que el rol del Estado, no es ser el de controlar, ni recopilar precios, sino el de asegurar condiciones de competencia leal. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, luego de un relevamiento en todas las estaciones de servicio de YPF en nuestra ciudad, a la pregunta, si adhieren a la reducción de precios durante horarios de menor demanda, todas respondieron que no y tan solo 1 de ellas, respondió que aún no había definido su postura. Los mismos propietarios o responsables de las estaciones de servicio, a su vez, aclararon a los consumidores que, las tarifas diferenciadas con descuentos para quienes carguen durante la madrugada, sí se va aplicar en la provincia, toda vez que es una decisión de la petrolera YPF, que tiene la capacidad técnica para hacerlo, ya que están conectados “online” con los surtidores, “que funcionan como computadoras”. No obstante, lo cual, al mismo tiempo señalaron que en el Interior Provincial, la gente no va a madrugar para ir a cargar combustible, salvo alguien que esté viajando o vuelva de algún evento. También advirtieron que, hay una profunda incertidumbre entre los propios estacioneros, ya que, esta medida no generaría un aumento significativo en las ventas, si no hay una diferencia sustancial en el precio. En la actualidad, los mismos manifestaron que tienen un margen de ganancias aproximadamente de un 8% en sus productos comunes y 9% en los premium y que los descuentos más importantes los están haciendo las tarjetas de crédito, pues ellos no pueden descontar un 15 o 20% teniendo solo un 8% de margen. Por último, expresaron que, se van a adecuar las estrategias de precios en función de la demanda. Eso no significa que se cambiará el precio todo el tiempo, sino que se puede aplicar el micro pricing (sistema de micro precios en tiempo real), es decir, que en determinada franja horaria se establecerá un precio más bajo. Si bien todavía no hay fecha estimada para el nuevo esquema, se espera que sea después de la inauguración de RTIC (Real Time Intelligence Center). Se trata de una sala de control, similar a la que tienen para Vaca Muerta o la refinería de La Plata, que se enfocará en el proceso de comercialización y logística asociada a las estaciones de servicio. Se inaugura el 23 de junio. A partir de ahí se da un proceso de empezar a entender mejor, cómo funciona la demanda en estaciones de servicio, implementándose de manera paulatina. El objetivo es hacerlo en función no solo del horario, sino de tener la mayor cantidad de tiempo la estación utilizada porque sino existen tiempos ociosos, donde los recursos humanos están puestos, pero no se está haciendo nada.