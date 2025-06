Denuncian que en la actualidad más del 50% de los hogares no llega a fin de mes para cubrir necesidades básicas

El principal problema reside en la pérdida de la capacidad adquisitiva, lo que reduce drásticamente el consumo interno y ya no alcanza con ofrecer cuotas o rebajas, si no hay plata en el bolsillo de la gente-

Se afirmó desde la Defensoría del Pueblo, que el consumo es el motor esencial para la economía argentina y este, está atravesando un momento crítico que impacta, tanto en los hogares, como comercios barriales y en las Pymes, desde donde para incentivar la demanda, se continúan haciendo promociones y planes de cuotas sin interés. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, la inflación ya no expresa fielmente lo que pasa en el consumo, baja en los títulos, pero no en la vida real, y así el IPC (Índice de precios al consumidor) ya no refleja la situación del consumo cotidiano, toda vez que los servicios tienen más peso en lo que realmente gastan los hogares y eso no está bien incorporado en la canasta que se usa para medir el índice por parte del INDEC. Es que, la fórmula actual del índice de precios al consumidor (IPC) “tiene más de una década y está desactualizada”, y si bien existe una intención de actualizarla por parte del Gobierno Nacional, advirtió que “por razones políticas eso se está demorando”, remarcando que, aunque el índice baja, “la gente en los comercios y supermercados ve otra cosa, porque ese número no refleja completamente lo que está pasando en la realidad”. En este contexto, el Secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, advirtió que el consumo no repunta pese a los descuentos y cuotas, lo que genera preocupación creciente en el sector comercial. Detalló que, los comercios sostienen sus ventas gracias a fuertes promociones, incluyendo descuentos de hasta el 50% en productos de temporada y planes de hasta 12 cuotas. Sin embargo, la estrategia no logra revertir la tendencia negativa. La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos, que aumentaron por las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma, pero con márgenes mucho más chicos. Según el Vocero de CAME, la caída del consumo se profundiza por la pérdida del poder adquisitivo. “Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes, y eso es lo que está en el fondo de todo. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”. Esta situación también impacta en la sostenibilidad de los comercios pequeños y medianos, que no logran cubrir costos estructurales básicos a pesar del esfuerzo por mantener la actividad. Cuestionó, además, la falta de medidas concretas por parte del Ejecutivo para aliviar la carga fiscal sobre el sector pyme. “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo”.