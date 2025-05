Operativo sanitario en la Escuela Especial N° 10 de San Martín Dos

Estuvo destinado a fortalecer el monitoreo del estado de salud de las personas que diariamente concurren a ese centro educativo.

En la mañana de este jueves 29 de mayo, un equipo de salud del Hospital de San Martín Dos se trasladó hasta la Escuela Especial N° 10 de esa localidad, donde brindó atenciones, controles y una importante charla de concientización sobre la prevención del dengue.

En ese marco, quienes asisten a esa institución educativa de modalidad especial, accedieron a controles de talla, peso, tensión arterial “más otros controles determinados de acuerdo a las edades y a un completo examen nutricional”, indicó el director del mencionado nosocomio, el doctor Jorge Brizuela.

Asimismo, desde el Servicio de Odontología se hicieron los debidos controles bucodentales y, en los casos necesarios, se programaron turnos para la atención en el nosocomio “a los pacientes que requieren de algún tratamiento”, señaló.

Todos los pacientes atendidos “recibieron los medicamentos recetados luego de cada consulta, para que puedan cumplir con los tratamientos indicados, incluyendo afecciones bucales y los que corresponden a las patologías crónicas”, precisó.

De igual modo, fueron chequeados los carnets de vacunación tanto de los niños como de los adultos y “en cada caso, se aplicaron las vacunas que faltaban para completar los distintos esquemas, de acuerdo a la edad y a las condiciones específicas de salud de cada paciente”.

En relación a eso, Brizuela detalló que los vacunadores insistieron en la aplicación de la vacuna antigripal, las demás que previenen enfermedades respiratorias y los refuerzos de COVID-19, sobre todo, teniendo en cuenta “que se trata de pacientes vulnerables y ya estamos en una época del año en que la que esas patologías con las más frecuentes. Por eso, se debe reforzar la protección mediante la inmunización”.

Dengue

En la misma jornada, el equipo de salud desarrolló una charla sobre la prevención del dengue “para seguir promoviendo y concientizando sobre todo en lo que respecta a la eliminación de criaderos de mosquitos, que sigue siendo la medida principal para combatir esta enfermedad”, describió Brizuela.

Respecto a eso, recordaron todos los aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de desechar los recipientes que están tirados y no se usan, también qué se debe hacer con los que se usan y no pueden taparse “insistiendo en que deben taparse o colocarse boca abajo y, por supuesto, utilizar el larvicida para matar a las larvas que puedan estar en esos objetos cuando no pueden taparse”.

Se hizo mención al uso del repelente como otra de las acciones preventivas que deben implementarse “para evitar las picaduras, ya que es la forma en que el mosquito transmite la enfermedad de una persona enferma a otra que está sana. Y por eso, la necesidad de protegerse mediante el repelente”, acentuó el funcionario.

La charla finalizó con la entrega gratuita de repelentes y larvicidas a los presentes.