Más de cinco mil personas disfrutaron de la jornada “Todos somos la Patria” en Las Lomitas

Este domingo 25 de mayo, el Partido Justicialista (PJ) de Las Lomitas llevó a cabo la jornada “Todos somos la Patria” en el Hípico “Don Silto Verón” de Las Lomitas que inició alrededor de las 9 horas y por el que pasaron más de cinco mil personas.

Durante el evento pudieron disfrutar de la presentación de agrupaciones gauchas, destrezas gauchas, productos artesanales y gastronómicos, bingo familiar y la presentación de peñas como Los Infernales de Güemes y Patria oeste y Tradición; y artistas de renombre como Tania Torres, Mariano Cuellar, Carlitos Galván, Luna Endiablada y Hernán Arias, quien tuvo la responsabilidad de cerrar la celebración.

Al respecto, el candidato a concejal por el sublema Formosa para Todos, Audo Verón, expresó su satisfacción por la magnitud de la actividad ya que, en principio, estaba pronosticado mal tiempo pero, a pesar de ello, “anhelábamos hacer una fiesta así, demostrar a un pueblo unido, a un peronismo unido en una fiesta”.

“Y más, en una fiesta como la del 25 de Mayo, que es una fiesta muy patriótica, y encima tiene estos los valores de la sociedad, por ejemplo, de la educación, de la salud. Y aquí nos juntamos todos para una fiesta que nos unió, gracias a Dios”, sostuvo.

Asimismo, celebró que todos los sublemas del PJ estuvieron juntos y “sentir lo mismo”, al mismo tiempo que destacó la participación de los lomitenses que pasaron por el predio.

“Así que para nosotros es más que una bendición, satisfecho, y el saber una de las cosas más importantes es que todos somos uno, como dice nuestro Gobernador, que debemos estar unidos, solidarios y organizados. Y para nosotros es una gratificación en el alma poder cumplir con este objetivo, que se nos ha confiado a la agrupación Formosa para Todos”, manifestó.

Sobre el final, el candidato puso en valor la participación de los más de 40 emprendedores que pudieron comercializar sus productos porque “vendieron todo, para las 6 de la tarde me decían que ya no tenían más nada”, por ende, consideró, “podemos decir que no estamos solos”.

Por su parte, Magda Cabrera, quien va segunda en la lista de candidatos a concejales por el sublema Formosa para Todos, mostró su regocijo por el éxito de esta jornada patria y agradeció el constante apoyo del Gobernador.

“Es el objetivo de estar en la unidad de todos, porque tenemos solo la camiseta del peronismo, eso nos representa a todos”, aseveró.

Por último, valoró la participación de los pobladores originarios que pudieron comercializar sus artesanías, lo que concibió como un espacio más para motorizar la economía local.