El Gobierno Nacional cambió la forma de categoriar usuarios con lo cual se eliminan y recortan los subsidios

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Gobierno Nacional de Javier Milei, aprobó este lunes un nuevo procedimiento digital para que los usuarios puedan consultar su categorización en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y solicitar su revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), “reforzando controles patrimoniales para seguir recortando subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas”. La medida se concretó mediante la Resolución 218/2025 publicada en el día de la fecha en el Boletín Oficial con la firma de la Secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, donde se mencionan en los fundamentos, “la necesidad de mejorar la focalización de los subsidios, minimizar errores de inclusión y exclusión, y ofrecer mayor transparencia en el proceso”. La Resolución establece que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético deberá implementar una herramienta de consulta online para que cualquier usuario pueda saber en qué nivel de segmentación de subsidios se encuentra. También se habilitará un mecanismo digital para solicitar la revisión de esa categoría, a través de la plataforma TAD. Hasta ahora, las vías de contacto disponibles –principalmente los call centers y algunas oficinas presenciales– no daban respuesta eficaz a la demanda ciudadana, lo que generaba incertidumbre, según reconoció la propia cartera energética. El Ombudsman Provincial, advirtió que se llevarán a cabo revisiones de los actualmente insuficientes subsidios a la energía eléctrica, controlando la veracidad de las declaraciones juradas que han llevado adelante los usuarios. En los casos en que se detecte información falsa o subdeclarada –como ocurre, por ejemplo, con usuarios registrados como de «bajos ingresos» que residen en barrios privados de alto poder adquisitivo–, la autoridad podrá excluirlos del beneficio y ordenar la refacturación retroactiva de los subsidios otorgados indebidamente, con intereses y posibles sanciones. Para eso, se habilita a la Subsecretaría a cruzar datos con bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), ANSES y otras fuentes nacionales y provinciales, con el objetivo de detectar indicios de capacidad económica no declarada. Gialluca afirmó que, estamos totalmente de acuerdo en que los subsidios deben ser únicamente otorgados a quienes realmente los necesiten por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad social y económica, pero en este punto, la Secretaria de Energía de Nación “no solamente debe establecer nuevos indicadores patrimoniales que serán utilizados para rechazar solicitudes o excluir a usuarios del padrón de beneficiarios, sino que, deben aumentar acorde a cada región del país los niveles de consumo de energía eléctrica, pues, el haberlos disminuidos a porcentajes de kw irrisorios, origina que en provincias como formosa y en todo el NEA y NOA, más del 75% se encuentran pagando como usuarios N1, esto es como hogares que perciben ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas que sería $3,056,091.50, lo que constituye un despropósito que el Gobierno Nacional continúa ignorando, al igual que lo hace con la Tarifa Regional Diferenciada de energía eléctrica para el Norte Argentino, que permita pagar facturas razonables a los usuarios residenciales”. Por último, agrego que, los usuarios ya inscriptos en el RASE no necesitan reinscribirse, salvo que deban actualizar datos del grupo conviviente, para lo cual, ofreció concurrir a la Sede de la Defensoría del Pueblo, sito en calle Padre Patiño 831 de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas y/o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, en especial para todos aquellos usuarios sin acceso digital o con dificultades para procesar la inclusión de nuevos datos.



