Formosa se prepara para show XXL de "Cabezones"

A un año de su última actuación, “Cabezones” regresa a Formosa para encabezar un Show XXL a realizarse el 11 de abril, a partir de las 22, en JBC Club (Av.25 de Mayo 1131). Las bandas soportes serán Acetaria y Sundaygrunge, mientras que la animación musical estará a cargo de la DJ Flor Vainilla.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir vía on line en https://alpogo.com/evento/cabezones-en-formosa-18938. Los puntos de venta para comprar tickets físicos son los siguientes: “Hook Drugstore 24Hs”(Belgrano 613), Punto Norte (Sarmiento y España) y Moto Rock (Av. 25 de mayo 1131).

Corría el año 1999 cuando la banda santafesina viajó a Buenos Aires en busca de un productor y cuando se reunieron con Martín Carrizo las piezas del rompecabezas se unieron: era la persona indicada para llevar adelante este desafío.

Largas jornadas de producción repartidas entre la sala y el estudio, grabando, buscando sonidos, imaginando el final de las canciones, un sonido poderoso, un cantante melódico, algo a trasmano de lo que se escuchaba en aquellos años.

“Cabezones” tenía una nueva manera de hacer rock, Martín Carrizo llevó las canciones a otro nivel y el disco editado por Sony Music llego a una subcultura que iba llenando aquellos míticos lugares del under porteño para luego desembarcar en Cemento, donde la banda compartió escenario con Evanescene, Rage Againts de Machine, Marilyn Manson, Stone Temple Pilots, Cohen and Cambria, system of a Down, Duran Duran, Draco Rosa, Queen of the Stone Age, Pearl Jam.

El increíble videoclip de “Sueles Dejarme Solo” fue número uno en MTV y Much Music, abriéndoles las puertas a Latinoamérica y permitiendo que el disco fuera editado en varios países.

Actualmente, “Cabezones” está conformado por César Andino (voz), Eugenio Jauchen (guitarra), Ariel Penini (guitarra), Nano Bernardi (bajo) y Nicolás Fernández (batería)

Cabe recordar que el 6 de septiembre de 2024, la banda santafesina celebró los 25 años de «Alas», el disco que la posicionó en los primeros planos del rock nacional. Con este nuevo show de “Cabezones”, Lado B Producciones anticipa el festejo de sus Bodas de Plata previsto en septiembre, gestionando eventos para los fanáticos del rock y metal en la provincia y la región NEA.