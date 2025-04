Antinori destacó que los resultados del modelo fiscal de Formosa contrastan con las políticas nacionales

El subsecretario de Hacienda y Finanzas de la provincia, Miguel Antinori, destacó que el modelo fiscal “sólido y sostenido” que lleva adelante Formosa “contrasta fuertemente” con la situación que atraviesa el Gobierno nacional, permitiendo cumplir con sus obligaciones salariales y continuar con la inversión en obra pública en todo el territorio provincial.

También criticó duramente la política económica nacional, calificando el supuesto equilibrio fiscal del Gobierno de Javier Milei como “inhumano” y basado en “maniobras contables que no reflejan la realidad”.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el funcionario provincial subrayó que, pese al complejo escenario económico nacional, la provincia “marca un modelo realmente en contraposición” a la administración libertaria, al asegurar el pago puntual de salarios con aumentos progresivos.

En este punto, recordó que este lunes 28 de abril comenzó el cronograma de pago de haberes con el segundo tramo del incremento salarial del 45% acumulado en tres meses, correspondiente a la política impulsada por el gobernador Gildo Insfrán.

Al respecto, hizo notar que “se cobra a fin de mes en la provincia, en este caso con un 45% de incremento en estos tres meses en forma consecutiva sobre los valores del mes de febrero, en tramos del 15%”, concretándose ahora el segundo de los aumentos dispuestos por el gobernador Insfrán.

“De esta manera –apuntó-, se marca un modelo realmente en contraposición a lo que se advierte en el orden nacional”, señalando que merced a “la política salarial que lleva adelante el gobernador Insfrán, los aspectos vinculados a la política de obra pública en la provincia se continúan desarrollando”.

Indicó que en contraste, “la Nación ha paralizado toda la obra pública en el país y las promete selectivamente a cambio de algunos apoyos transitorios en el orden parlamentario nacional que después evidentemente no cumple. En esta situación no creo que se avizore alguna mejora”, advirtió.

“Realmente hoy la tapa de los diarios es hablar de la situación financiera. No hay palabras vinculadas a políticas activas industriales, hacia el campo o las provincias que están abandonadas a su suerte porque obra pública y aportes prácticamente no se visualizan. Realmente es un panorama preocupante”, manifestó, destacando que en ese contexto, “Formosa sostiene un orden fiscal que permite avanzar con el cumplimiento de sus obligaciones”.

Equilibrio fiscal

Por otra parte, el subsecretario de Hacienda y Finanzas dijo que “Formosa sostiene y solventa el régimen previsional desde su equilibrio fiscal”.

En cuanto a la deuda de Nación en materia previsional, indicó que “ese reclamo, que está en sede judicial, está en orden superior a los 200 mil millones de pesos, producto del incumplimiento de la Nación. Este Gobierno lo profundizó, veníamos con atrasos en los Gobiernos anteriores, pero se venían cumpliendo producto de convenios que se celebraban”.

Denunció que “hoy por hoy no hay ninguna perspectiva en ese sentido”, insistiendo en que “nuestra obligación y compromiso como provincia es sostener nuestro equilibrio fiscal para poder atender el cumplimiento con el régimen previsional local. No hace falta ser libertario para tener equilibrio fiscal, parece que ahora descubrieron un equilibrio fiscal con fórceps y realmente inhumano porque tampoco es que lo tienen, han hecho una suerte de maniobra contable que presentan así sus cuadros económicos financieros, pero no tienen eso”, aseguró.

Resultado económico positivo

En el orden local, Antinori resaltó que “nosotros tratamos de hacer lo nuestro, y en ese sentido el Gobernador continúa con sus políticas de la obra pública, su política social, de impulso al paippero y al programa Soberanía Alimentaria, buscando precios que favorezcan el consumo y en acuerdos que también se llevan regularmente adelante”.

Significó el hecho de que “la provincia hoy sostenga este régimen de política salarial con este 45%, lo cual es un elemento dinamizador del mercado interno indudablemente porque ayuda, sostiene y estimula al pequeño y mediano empresario de la provincia”.

Tras resaltar que “Formosa tiene orden fiscal”, recordó que “su deuda pública está en el orden del 1.5%”. Detalló que “la composición de esa deuda está prácticamente ceñida a deuda en pesos, poca en dólares, ya que esta última es vinculada a la obra de electrificación rural celebrada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su momento, o sea, no es una deuda timbera, como sabemos que la Nación lleva adelante”, comparó.

“Trabajamos con un resultado económico positivo, lo mantenemos superavitario, y eso permite avanzar en la obra pública, sostener el sistema previsional y garantizar el desembolso para pagar los haberes estatales, incluyendo el aporte a la Caja de Previsión Social (CPS) y a los docentes privados que también están comprendidos en los aportes de parte del Estado provincial. La clave está en el orden fiscal con sentido social”, concluyó Antinori, reafirmando que la provincia seguirá trabajando para sostener su autonomía económica y su modelo inclusivo frente a un contexto nacional cada vez más incierto.