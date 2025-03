Los hijos putativos de Gómez Fuentes

Después de la emocionante demostración del ejercicio de memoria que se realizó el pasado 24 de marzo en todo el país, para reflexionar sobre el terrorismo de estado que impuso la última dictadura cívico-militar, el gobierno de los hermanos Milei acusó el golpe de la movilización popular y del fracaso de la aburrida narrativa de Agustín Laje que nadie la terminó de ver por extensa y falsa.

Como reacción los empleados del ministerio de propaganda, que de facto ejerce el vocero Adorni, salieron en los medios que financiaron la campaña de LLA para activar un operativo de distracción montando una campaña de mentiras y persecución contra los gobernadores peronistas que no se alquilan ni se venden.

Dignos hijos putativos de José Gómez Fuentes, aquel periodista que desde la pantalla de ATC conducía el noticiero marcial 60 Minutos durante la Guerra de Malvinas y nos mentía públicamente con el slogan «¡Vamos ganando!», a pocas horas de la rendición y entrega de la soberanía por parte del general Mario Benjamín Menéndez a las fuerzas invasoras el 14 de junio de 1982, los “comunicadores” porteños se inspiran en 60 Minutos con nostalgia para inventar un ambiente triunfalista de un gobierno que se desangra en sus reservas, donde el agro olfatea la devaluación y frena la liquidación de dólares y se repite la represión a indefensos jubilados que todos los miércoles se reúnen para reclamar frente al Congreso Nacional.

A ello, debe sumarse la drástica caída de la imagen presidencial a partir de la criptoestafa $Libra del día de los enamorados. Los gobiernos neoliberales de Macri y Milei repiten la estrategia de guerra en los años electorales usando como herramientas (falibles) a una parte del poder judicial prostituido y a los medios de comunicación (monopólicos) para difundir fake news que se sincronizan con denuncias judiciales, autos de procesamientos y condenas sin pruebas como instrumentos de devastación a los adversarios.

En esta era digital disciplinanal ejército de trolls rentados por el erario nacional para agredir, agraviar y desmoralizar a quienes tienen el coraje de disentir y proponer, desde la política, alternativas para una sociedad más justa e inclusiva.

En ese contexto se entiende el ataque sistemático al gobernador Gildo Insfrán, a Formosa y a los formoseños con aportes del cipayismo de cabotaje. ¿Por qué el ataque mediático y sistemático? Simple, repasemos datos recientes.

Cuando Milei ganó en segunda vuelta el 19 de noviembre de 2023, con una diferencia de 5 días, es decir el sábado 26 del mismo mes y año, se realizó el OPNGT en la localidad de Herradura donde el gobernador Gildo Insfran le advirtió al presidente electo que «si no respeta el 70% que él sacó en Formosa, lo vamos hacer respetar”, y seguidamente afirmó «los formoseños somos tan pacientes que la intranquilidad nos potencia deseando que todo lo que dije en la campaña electoral no se cumplan y no me retracto de todas las cosas que he dicho en campaña electoral» para finalizar que: «En nombre de la libertad también se puede morir de hambre».

Tales predicciones se vienen cumpliendo a tal punto que Argentina está dejando de ser una Democracia para convertirse en una Autocracia. Quienes predican el odio detestan la coherencia y aunque vengan degollando (en los medios y en las redes), como decía el Martín Fierro, en Formosa “No me hago al lao de la huella…”.