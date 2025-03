Solicitaron acciones y gestiones para que se sancione la emergencia a favor de personas con discapacidad

Desde la -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó formalmente a la Comisión Permanente de Discapacidad del Congreso de la Nación Presidida por Arroyo, Daniel y que integran, además, los Diputados Provinciales Basterra, Luis Eugenio y Parola, María Graciela, que avancen en la creación de espacios de diálogos, consenso necesarios, así como impulsen las acciones necesarias para que se declare la emergencia a favor de las personas con discapacidad, proyecto que ya obtuvo dictamen en la Comisión Permanente de Acción Social y Salud Pública a cargo del Diputado Yedlin, Pablo Raúl. El Proyecto de Ley de Emergencia Nacional de Discapacidad, tiene por objeto efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional, asumida en la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional otorgada por la Ley Nº 27.044, de modificar leyes y decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar, entre otros, los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad, siendo esta norma de orden público y por lo tanto, aplicable en todo el territorio nacional. Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se sostuvo que la emergencia se traduce en otorgarles prioridad presupuestaria a las diversas problemáticas que padecen las personas con discapacidad, las cuales actualmente, tienen graves dificultades en materia de transporte, educación y de acceso a los medicamentos. Por otro lado, se agregó que al pasar la Agencia de Discapacidad (ANDIS) a la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo del Dr. Guillermo Alberto Francos y sacarla del Ministerio de Salud, implicó una decisión por la cual, se retrocedió más de 100 años en esta materia. Asimismo, se consideró, en el requerimiento impulsado que al no encontrarse en la Agenda del Gobierno Nacional, la problemática actual de las personas con discapacidad, donde se las imagina únicamente como personas que tienen una enfermedad y no dentro de una concepción social que les permita ser incluidas en nuestra sociedad, se hace necesario que todos los bloques aborden este proyecto en la Congreso de la Nación, ya que a la fecha, la ausencia de la Libertad Avanza, sus aliados del Pro y la UCR, no está permitiendo que se garanticen diversas medidas de protección y promoción de derechos, buscando el financiamiento adecuado de las Pensiones no Contributivas, fortaleciendo los prestadores básicos, garantizando, además, el presupuesto indispensable de la Agencia Nacional de Discapacidad, y sostener el cupo laboral para personas con discapacidad entre otros puntos. Por último, desde la Institución, se reiteró que nadie se opone a las auditorías médicas, pero se volvió a señalar que las mismas se deben llevar adelante, permitiéndoles a todas las personas, poder tener el tiempo material suficiente para presentar los antecedentes médicos que avalen sus problemáticas físicas y/o mentales, de lo contrario, lo único que se puede llegar a observar en lugar de una auditoría, es un proceso de ajuste absolutamente brutal sobre los sectores más vulnerables y castigados en la actualidad.