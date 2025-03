Diputados pusieron el valor el discurso de Insfrán en la apertura de sesiones ordinarias

Diputados del bloque justicialista de la Honorable Legislatura de Formosa conversaron con AGENFOR y brindaron sus consideraciones respecto de la alocución del primer mandatario provincial, Gildo Insfrán, en el marco de la 52° Apertura de Sesiones Ordinarias en dicha cámara provincial.

En primer lugar, el presidente del bloque, Agustín Samaniego, opinó que el Gobernador transmitió “optimismo” al pueblo formoseños al asegurar que el modelo provincial continuará a pesar de las adversidades.

“A pesar del momento difícil, del contexto tan complejo, tan cruel, por parte con la política del Javier Milei a nivel nacional, el Gobernador lo que ha hecho es darle un mensaje de optimismo, de esperanza al pueblo formoseño y decirle que tenga la certeza de que el Modelo Formoseño, esta construcción que estamos haciendo entre todos, no se va a detener”, sostuvo.

Y valoró que “lo hizo con datos concretos, objetivos, mostrando cómo fue el año pasado y cómo va a continuar la marcha real, verdadera, del Modelo Formoseño”.

El legislador consideró que, a nivel nacional, están aplicando “un modelo cruel” que decidió que “el ajuste lo paguen los jubilados, trabajadores y las provincias”.

“Esos mismos que son cómplices acá y en muchas otras provincias van a ir a pedir el voto este año a los ciudadanos”, advirtió; y sugirió “tener memoria y saber quién está defendiendo los intereses del pueblo y quiénes no lo están haciendo”.

“Lo que demostró el Gobernador es con datos concretos, datos palpables, datos objetivos, cuál es el norte que tiene nuestra provincia. Y todo no se puede amortiguar porque el impacto negativo que proviene de la Nación es muy fuerte, pero mostró el Gobernador cuántas obras, cuántas decisiones, cuántas realizaciones ha suplantado”, aseveró.

Políticas sanitarias

Por su parte, la diputada provincial, Viviana Guzmán, quien además es médica, habló sobre las políticas sanitarias implementadas por el proyecto de provincia que encabeza Insfrán y aseveró que, a pesar del recorte nacional, “en Formosa nadie va a quedar descubierto porque tenemos salud pública, gratuita, con accesibilidad para toda la comunidad”.

“De hecho, se ha demostrado en infraestructuras como la del Centro de Medicina Nuclear, todo lo que está en materia de salud, dispuesto para todo el pueblo con enfermedades oncológicas, con medicación, con la lucha contra el dengue”, detalló.

Y agregó: “Formosa sigue siendo pionera en la salud, es el mejor sistema de salud público de la Argentina en infraestructura, recursos humanos capacitados. Es decir, nosotros somos orgullosos de lo que tenemos y lo que se brinda realmente aquí a la comunidad”.

En cuanto al discurso del mandatario, expresó que le generó “mucha paz, mucha alegría, mucho optimismo” porque “tenemos un Gobernador que está de pie para el pueblo, acompañando, sabe de las problemáticas y también nos da un mensaje esperanzador para este año 2025”.

“Como él dijo, nada nos va a detener. Quizás va a ser un poco lento en algunas cuestiones porque sabemos el contexto a nivel nacional, pero aquí el Tesoro de la Provincia ha cubierto todas las necesidades en salud, en infraestructura, en educación”, esbozó.

Y cerró: “Tenemos siempre esperanza que acompañando al pueblo y realizando este trabajo tan importante, comprometido que tenemos todos los funcionarios y los militantes, vamos a acompañar este modelo formoseño tan importante en esta provincia”.

Oposición hipócrita

A su turno, la legisladora provincial, Azucena del Valle Santillán, apoyó el discurso de Insfrán y criticó a la oposición por su “hipocresía y falta de vergüenza”, al mismo tiempo que defendió “los logros del gobierno peronista en Formosa”, destacando la justicia social y la educación pública frente a la situación nacional.

Dijo que el Gobernador, en su intervención, fue “brillante y excelente” y expresó “nada más que la verdad y la única realidad de las verdades”.

“Hizo prácticamente un recorrido por la situación a nivel nacional de un gobierno entreguista, destructor del Estado, represor, que está sucumbiendo a la pobreza, a la marginación, al pueblo argentino”, señaló.

En cambio, en Formosa, manifestó, “podemos disfrutar de la verdadera justicia social, de paz, y que solamente puede ser realidad con un gobierno peronista y con un discípulo de Perón como es nuestro Gobernador”.

De esta forma, se refirió a las elecciones municipales próximas en su ciudad natal de Clorinda y la intromisión de algunos dirigentes opositores en ese proceso, a quienes calificó de “hipócritas en su mayor manifestación”.

“Lo único que les puedo decir es que no tienen vergüenza, no levanta su voz ante un gobierno represor, entreguista, vendepatria, porque no se les escucha a ellos hablar de la forma en que están destruyendo todo aquello conquistado por el pueblo argentino y que se sustenta en la Constitución Nacional”, reprochó.

Y ahondó: “Lo único que saben hacer es criticar sin fundamento al Gobernador, cuando él incansablemente trabaja para el bienestar de los formoseños y formoseñas. Así que, ¿qué le puedo decir? Son hipócritas”.

Por último, Santillán reiteró que, en Formosa, “tenemos salud pública, tenemos la educación pública libre, gratuita y de calidad en todos sus niveles y modalidades, la salud de complejidad creciente, nuestro orgullo, la medicina nuclear”.