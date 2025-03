Insfrán convocó al pueblo formoseño a “ser el faro” que inicie la gesta que cambie el rumbo del país

Asimismo, les reafirmó que “este Gobernador no se alquila ni se vende”

En el final de su alocución en la apertura del 52° inicio de sesiones ordinarias, el gobernador Gildo Insfrán, habló al pueblo de Formosa y les aseguró que él “no se alquila ni se vende”, al mismo tiempo que aseguró que “nosotros, desde aquí, podemos demostrar que otro camino es posible”.

“Nuestro país atraviesa tiempos inciertos. Vivimos en una Argentina cada vez más injusta, más dañada y sometida a intereses de afuera. Muchos compatriotas se sienten desanimados, porque esta no es la Nación que queremos para nuestros hijos y nietos”, reconoció.

Y añadió: “Nosotros, desde aquí, podemos demostrar que otro camino es posible. Somos un pueblo fortalecido en la unidad, esperanzado en la Fe y con una alta conciencia política”.

El mandatario lamentó que “algunos” crean que “seguimos siendo un territorio nacional” y se “arrodillen en Buenos Aires pidiendo intervenciones o que algún juez lejano les otorgue lo que el pueblo formoseño les niega en las urnas”.

“Se equivocan”, advirtió; y argumentó: “Formosa hace mucho tiempo que decide por sí misma”, por lo que “no aceptamos que nadie de afuera nos venga a decir cómo tenemos que pensar”.

“Sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos. Tenemos la experiencia y la fuerza necesaria. No erraremos el camino porque el Modelo Formoseño nos marca el rumbo a seguir”, sostuvo.

Y aclaró: “No importan las presiones ni los ataques. Les reafirmo que este Gobernador no se alquila ni se vende. Mi único mandante es el pueblo y no me arrodillo ante nadie, solo ante Dios”.

De esta manera, Insfrán sentenció que “tampoco aceptamos una Argentina arrodillada ni sometida” y apeló al “orgullo de ser hijos e hijas de esta maravillosa tierra”.

“Somos la gran Nación de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. La que cruzó Los Andes para liberar medio continente; la que venció a imperios en la Vuelta de Obligado; la que defendió sus recursos estratégicos creando Y.P.F. para ponerlos al servicio del pueblo; la que dejó atrás privilegios de unos pocos para conquistar derechos para todos”, recordó.

Y profundizó: “Somos herederos de esta historia de coraje y grandeza. La sangre derramada en aquellas luchas corre por nuestras venas. Retomemos aquel legado histórico y hagamos realidad el sueño de una Argentina justa, libre y soberana”.

Sobre el final, el Gobernador convocó a todos los formoseños y formoseñas a que “seamos el faro que inicie esta gesta, marcando el rumbo desde este costado norte de la Patria”.

“¡Nada ni nadie por encima de ella! ¡Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones! Nosotros, todos unidos, para amarla, idolatrarla y defenderla. Que Dios Padre y la Virgen del Carmen nos acompañen en este camino”, cerró.