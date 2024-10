Se desarrolló el Segundo Encuentro Provincial de Salud

Con la participación de directores, jefes de servicios y otros referentes de los equipos de los centros de salud y hospitales de la provincia, a fin de consensuar lineamientos para el abordaje del dengue, en el marco de la campaña 2024 – 2025, como también del zika y la chikungunya.

A partir de las 8.30 horas de este jueves 24 de octubre, en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, tuvo lugar el Segundo Encuentro Provincial de Salud, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa y dirigido a los directivos y equipos, de los centros de salud y hospitales de la ciudad capital y del interior.

El evento tuvo por objetivo analizar la situación epidemiológica y dar a conocer el plan estratégico de prevención, control y contención del dengue en lo que respecta a la campaña de lucha 2024 – 2025, recientemente lanzada contra esa enfermedad y que incluye, además, al zika y a la fiebre chikungunya.

Estuvieron presentes el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres; la subsecretaria de Gestión de Establecimientos de Asistenciales de 1° y 2° nivel, la doctora Laura Filippini; la subsecretaria de Gestión Económica y Financiera, la contadora Laura Ramos; directores del nivel central y otros funcionarios de la cartera de salud provincial.

Acompañaron también la diputada provincial del Partido Justicialista y ex funcionaria del MDH, la doctora Cristina Mirassou, y el jefe del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia, el comisario general Juan Humberto Verón.

Al referirse a la segunda instancia organizada para este encuentro, el subsecretario Cáceres señaló que fue una nueva oportunidad para que todos los referentes de los efectores sanitarios de la provincia, de la Capital y del interior, puedan charlar sobre la problemática del dengue.

“Con el propósito de establecer criterios, discutir normas y consensuar de manera consolidada las estrategias que vamos a llevar adelante para trabajar respecto al dengue”, añadió.

Hizo notar que, si bien hay un equipo que viene trabajando para armar los consensos, “queremos que, en esta reunión, entre todos los colegas puedan exponerlos, si es necesario cambiar algo y al final de la jornada tener listos los protocolos para trabajar en toda la provincia de la misma manera, tanto en la Capital como en el interior, hasta en los lugares más alejados”.

Eso es necesario, afirmó “para adelantarnos a los hechos que, eventualmente, pudieran surgir respecto a la enfermedad y poder así disminuir la morbilidad y mortalidad por dengue”.

Campaña 2024 – 2025

El doctor mencionó que se está trabajando de manera estratégica, tal como se hace cada año “de forma conjunta entre las instituciones, articulada y coordinada; con los docentes, con los policías, con los agentes municipales, la Defensoría del Pueblo y el resto de los organismos que nos acompañan habitualmente”.

“El plan estratégico de dengue ya se lanzó hace aproximadamente 15 días para lo que resta del 2024 y se extenderá hasta octubre del 2025”, remarcó.

Puso de resalto que a fines del año pasado y principios del 2024 hubo un brote de dengue en la provincia. “No fuimos los únicos, porque lo mismo ocurrió en toda la región norte del país y llegó hasta la parte central de la Argentina”, recordó.

Por ese motivo, la finalidad de las acciones del nuevo plan, que ya se está ejecutando, es estar preparados para actuar y que esa situación no vuelva a repetirse”, acentuó.

Más adelante, Cáceres comparó que el año pasado en esta misma época, los casos de dengue ya eran muchos. Sin embargo, en este momento, la cantidad es menor. “Eso habla del trabajo que el Gobierno de Formosa junto a sus instituciones viene llevando a cabo, día a día, de forma planificada”.

“Actualmente tenemos casos, pero aislados”, sostuvo y detalló: “Con un promedio de seis en la semana epidemiológica que abarca desde el día domingo hasta el sábado siguiente, cifra que para esta época del año es baja porque en años anteriores, normalmente, estábamos en los 30 a 40 casos”.

Sobre eso advirtió que “a pesar que estamos bien, no debemos bajar los brazos en la prevención, sino todo lo contrario, debemos redoblar los esfuerzos para estar mejor aún” y eso requiere un constante compromiso social y ciudadano, dijo, porque el vecino “debe ser corresponsable con las instituciones que estamos trabajando en la lucha contra el dengue”.

Alentó, entonces, a mantener el domicilio y los alrededores sin cacharros, principalmente, los que puedan ser reservorios para los mosquitos. “Sin recipientes no tendremos criaderos, sin criaderos no tendremos mosquitos y sin mosquitos no tendremos dengue”, enfatizó.

Vacunación

Para cerrar, el funcionario habló sobre la vacunación contra el dengue que se está desplegando en el Departamento Pilcomayo, confirmando que “sigue avanzando” y que se está llegando prácticamente a un 50% de la población objetivo “es decir, a la que está destinada en esta primera parte de la vacunación”.

“La idea es llegar al 70%. Para eso estamos trabajando intensivamente, para alcanzar lo que nosotros llamamos inmunidad de rebaño y con eso, ya estaremos más tranquilos considerando que ese departamento fue el que históricamente tuvo más casos, por lo tanto, es el que más debemos proteger”, concluyó.