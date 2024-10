Recursos Humanos concretó el primer encuentro de capacitación en Redacción Administrativa con modalidad virtual para agentes estatales

La Subsecretaría de Recursos Humanos de la provincia desarrolló el primer encuentro de la capacitación en Redacción Administrativa, con modalidad virtual, destinada a los agentes de la Administración Pública que desempeñan sus tareas en las mesas de entrada, salidas y notificaciones de los organismos del Poder Ejecutivo Provincial.

Al respecto, la titular del organismo, Gladys Mazza, brindó detalles acerca de esta nueva instancia formativa y valoró la modalidad virtual por permitir más acceso a trabajadores del interior provincial.

“Estamos dando inicio a una nueva capacitación con una modalidad que no es justamente la presencial, sino la virtual. Este curso que hemos denominado Redacción Administrativa, ya lo dimos de manera presencial, pero ahora lo hemos presentado en la forma virtual para lograr alcanzar a mayor cantidad de compañeros públicos”, indicó.

Y agregó: “Había mucha gente que no pudo inscribirse, porque cuando hablamos de presencialidad tenemos que ser respetuosos tanto también de los docentes como también del mismo proceso y no podemos poner una cantidad de gente que exceda un cupo que es manejable, desde la virtualidad tenemos más flexibilidad y podemos llegar a trabajadores que están en el interior provincial, que de otra manera no pueden acceder”.

En esta jornada, detalló la funcionaria, informaron sobre el modo de trabajo en el aula virtual, a través de facilitadores de la Subsecretaría que “los van a ayudar día a día”.

“Esto también tiene que ver con esta preparación para la virtualidad. No todas las personas están preparadas para capacitarse a través de lo virtual. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que la gente aprenda a usar la virtualidad, se familiarice con los recursos y luego pueda tomar no solo esta sino un montón de otras propuestas que inclusive pueden estar fuera de la misma oferta que el Estado le da, pero lógicamente tienen que aprender”, explicó.

Y añadió: “Tenemos una plataforma, tenemos la red de fibra óptica en todo el territorio, lo cual realmente hace que estas propuestas tengan la posibilidad de llegar al interior. Si no, no podríamos estar hablando de esto, es porque el Estado presente tuvo esta mirada de poder integrar el territorio a través de conectividad”.

En cuanto a la participación, Mazza señaló que contabilizaron más de 80 inscriptos del Ministerio de Gobierno, Producción, Comunidad, Educación, entre otras carteras ejecutivas.

Por su parte, la profesora Vanina rojas, indicó que esta capacitación busca “mejorar las habilidades de escritura de los participantes” y “se enfoca en la reflexión metalingüística, el estilo y la estructuración de textos administrativos”.

“Ante todo lo que tiene que ver con la reflexión metalingüística, lo que llamamos reflexión, porque muchas veces nos preguntamos ¿está bien lo que escribí? ¿No está bien? Pero no sabemos dónde corregir o qué tenemos que mirar”, precisó.

Y profundizó: “Tiene que ver más que nada aportar las herramientas que puedan servirle a cada uno para poder hacer una revisión de esos escritos y sentir la seguridad de que esas herramientas son las que necesitan para poder mejorar”.

De todas maneras, aclaró, “la escritura es un proceso y cada uno irá haciendo el propio” porque “es un trabajo muy personal”.

Por último, Rojas fundamentó que lo particular de la redacción administrativa es el estilo, la estructura de los textos y “el conocimiento de lo que tiene que ver con la gramática específicamente porque eso es aplicable a todo tipo de escrito”.