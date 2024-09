Exigen que se alare y deina si los cortes de energía programados serán solo para industrias o alcanzará también a usuarios residenciales

Gialluca afirmó que, la función de planificar y garantizar la generación energética, es competencia exclusiva del Estado Nacional y ante la posibilidad de cortes en los suministros, se tienen que presentar planes alternativos, comprándole energía a Brasil, Paraguay y eventualmente a Uruguay-

El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, Intimó mediante Carta Documento, tanto al Jefe de Gabinete de Nación, Guillermo Francos, como al Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en nombre y representación de los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la Provincia de Formosa, para que informen en un plazo de 48 horas hábiles, si el Estado Nacional prevé o no cortes programados de electricidad, para los usuarios residenciales durante los próximos meses de verano. La misma, se funda en las expresiones contradictorias del Jefe de Gabinete, quien anunció que la Secretaria de Energía trabaja en un calendario de interrupciones del servicio durante los meses con las temperaturas más altas del año y las negativas del Secretario de Energía que en el día de la fecha, negó la posibilidad de cortes de luz a los hogares y ratificó que los mismos estarán programados únicamente para el sector industrial, confirmando un plan de remuneraciones para compensar los cortes de suministros a las grandes empresas e industrias. A esto se le suma que, el Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Lic. Daniel González, quien depende directamente del Ministro de Economía Luis Caputo, “expresó que tendremos un verano complicado, por la falta de generación de energía, donde el sistema no tiene reserva de potencia y que esto llevará a que tengamos inconvenientes”. Por su parte, CAMMESA, prevé que, entre febrero y marzo, el consumo llegará a 30.700 MW, unos mil por sobre el récord de febrero del 2023, con lo cual, calculando el total de energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos, no alcanzará para cubrir ese pico de demanda y estimó en 19% la probabilidad de que la generación no alcance y se produzcan apagones.