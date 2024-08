El INDEC informó que 25.500 argentinos son pobres y más de 9 millones indigentes.

La pobreza infantil alcanzó el 69,7% y la indigencia llegó al 30%, lo que significa que 7 de cada 10 menores de 14 años viven en hogares pobres. A su vez, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, calculó que, producto de las políticas económicas del Gobierno Nacional, en el primer trimestre del año en Argentina la pobreza avanzó sobre el 54,9% de la población y la indigencia al 20,3%-Desde la Defensoría del Pueblo afirmaron que, nuestra sociedad continúa acumulando más pobres y mayores desigualdades, como así también, se produce un incremento del desempleo y muy pocas oportunidades de compensar la caída de los ingresos reales con mayor empleo informal. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, conforme datos de la -Encuesta Permanente de Hogares-, 4,7 millones de personas cayeron de la clase media durante los primeros tres meses del Gobierno Nacional; además, 7 de cada 10 niños se encuentran dentro de este universo. De esta manera, la pobreza aumentó del 44% al 54,8% durante el primer trimestre de 2024, lo que significa que 4.700.000 personas cayeron de la clase media durante los primeros tres meses de Gobierno de Javier Milei como resultado del ajuste, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario. La cifra surge de las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada este viernes 2 del corriente mes y año por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La EPH también señaló un aumento de la indigencia, que subió del 13,8% en el cuarto trimestre de 2023 al 20,3% en los primeros tres meses de este año. Esto significa que, dentro de los 4.700.000 nuevos pobres, 2.800.000 son nuevos indigentes. El Funcionario Provincial, advirtió que, aunque los datos oficiales marcan una inflación mensual de una cifra (del 4,6% en junio), la situación no se refleja en los consumos habituales que necesita una familia argentina, donde alimentos y medicamentos se encarecieron por la devaluación y la caída del poder adquisitivo del salario, a lo que debemos agregar que el sector privado genera cada vez menos empleos registrados. Todos estos números son realmente indignantes, Institucionalmente no compartimos de ninguna manera la postura de quienes afirman, “que este brutal ajuste del Gobierno Nacional era inevitable”, pues en la actualidad, la mitad del país es pobre, como consecuencia de la implementación de políticas económicas que priorizan la necesidad de que las cuentas cierren aún a costa de empobrecer a millones de personas, antes que buscar otras alternativas, para que la crisis la paguen quienes se benefician con ella, como lo están haciendo las grandes corporaciones empresariales nacionales y multinacionales obteniendo ganancias extraordinarias y ayudas que se han originado con la complicidad del propio Congreso Nacional, sumiendo en la indigencia total a asalariados, jubilados y pensionados, “ocultándose y negándose que lo que hoy se vive es justamente un plan que comenzó a implementarse el mismo 10 de diciembre del 2023 y continúa hasta la fecha, no pudiendo observarse ningún indicio de reparación, con el agravante de que sí existen las condiciones para que se produzcan mayores desequilibrios en materia de desempleo y marginalidad social”.