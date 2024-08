Previo a la vuelta del OPNGT, hubo reunión organizativa con los vecinos

Este lunes 5, se realizó una reunión organizativa con los vecinos, previo a la vuelta del Operativo Solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, que encabezará el gobernador Gildo Insfrán y tendrá lugar el sábado 10 de agosto, en la EPEP N° 365 “Ramón Gumersindo Acosta”, del barrio Virgen del Rosario de la ciudad de Formosa.

El encuentro, en horas de la tarde, fue en la institución educativa que será anfitriona, encabezado por Hugo García, coordinador del operativo y diputado provincial; también estuvieron presentes directivos, legisladores y autoridades provinciales.

En este marco, García destacó que “fue una reunión linda, donde pudimos intercambiar y dialogar con cada uno de los vecinos”, señalando que “ya estamos trabajando en el barrio desde esta mañana”, a través de los distintos estamentos del Estado provincial.

Precisó que “estamos interviniendo en las escuelas, iluminando algunos puntos que se nos han requerido y nos quedan cuatro días más de intensa tarea”.

De este modo, expresó que “lo más lindo es que volvemos con el operativo solidario, que es un atractivo muy especial para la gente porque hay un fuerte sentido de pertenencia”.

Y celebró que “el sábado vamos a compartir con el Gobernador esta linda actividad”, marcando que “la comunidad agradece fundamentalmente todo lo que ha crecido Formosa, en este barrio en particular”.

Por su parte, la profesora Ana Sosa, directora de la EPEP N° 365, mencionó que el operativo “se espera con mucha expectativa”, destacando que el Gobierno de Formosa, a través de sus distintos organismos, ya se encuentran en la institución trabajando arduamente.

Asimismo, remarcó que “en la reunión de esta tarde con los funcionarios los vecinos pudieron plantear sus inquietudes”.

Y subrayó que “si bien en Formosa no hemos sentido las medidas de Nación gracias a la acción de nuestro Gobierno provincial, no estamos ajenos a lo que pasa en otras provincias”, marcando que “las escuelas no solamente contamos con hermosos edificios en todo el territorio, sino que también numerosos servicios de mantenimiento de la infraestructura”.

Por eso, enfatizó en que “estamos más que agradecidos con estos trabajos, servicios, que no son solo para la escuela, sino para toda la comunidad y vecinos de otros barrios, ya que se arreglan las calles, la iluminación, se realiza el cuneteo y mucho más”.

Al concluir, invitó a todos a acercarse y participar del OPNGT, el día sábado, teniendo en cuenta que las personas podrán acceder a diversos servicios y asistencias de organismos provinciales y nacionales, de forma gratuita.