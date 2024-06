El Servicio de Biología Molecular del HAC participó en una importante publicación internacional

El Servicio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” de Formosa participó como coautor en un artículo recientemente publicado en una prestigiosa revista internacional.

En dicho trabajo participan los referentes a nivel nacional del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” de la ciudad de Pergamino, profesionales del Instituto René Rachou, unidad de Fiocruz en Minas Gerais, Brasil, y referentes provinciales de las provincias afectadas por el virus chikungunya en los años 2016 y 2023.

El estudio, titulado “Tracing the evolution of the chikungunya virus in Argentina, 2016-2023: independent introductions and prominence of Latin American lineages”, fue publicado en Emerging Microbes & Infections, revista que ocupa el puesto ocho de 96 en enfermedades infecciosas y nueve de 135 en microbiología, según el Journal Citation Reports (JCR) y por lo cual es muy reconocida en el ámbito científico.

La investigación aborda mediante una combinación de vigilancia activa, detección de muestras históricas y recientes y secuenciación del genoma completo, el rastreo de la historia evolutiva de los linajes del virus chikungunya que circularon en el país, revelando la circulación de genotipos distintos en cada epidemia, aportando nuevas evidencias que podrían tener un impacto significativo en este campo.

“Como parte del sistema de salud público provincial estamos muy orgullosos de haber sido parte de este proyecto tan relevante”, declaró el responsable de Biología Molecular del HAC, el bioquímico Mauricio Figueredo.

Expresó que “la participación de nuestra institución en este tipo de publicaciones en revistas tan importantes es un indicador de la calidad del trabajo realizado y posiciona al HAC entre las instituciones de salud pública referentes en el país y la región”.

Este logro se suma a una serie de contribuciones realizadas por el Servicio de Biología Molecular, consolidando su posición como un referente en el campo y demostrando el impacto de su trabajo tanto en lo asistencial con la detección de los casos de chikungunya u otros virus, así como en la producción de conocimiento científico con esta publicación.