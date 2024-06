Indicó la Defensoría que se está produciendo una gan distorsión de los precios de la energía eléctrica entre las provincias argentinas

ESTO SE AGRAVA, PUES EL GOBIERNO NACIONAL QUIERE ESTABLECER LOS AUMENTOS DE TARIFAS SEGÚN PROYECCIONES DE INFLACION PARA LO QUE RESTA DEL AÑO, “PERO NO TIENE EN CUENTA LA INFLACION QUE YA TUVIMOS HASTA AHORA, LO CUAL GENERA MAS DISTORSIONES”Gialluca denunció que, la eliminación de subsidios por parte del Gobierno Nacional, forma parte del actual ajuste fiscal que tiene por objetivo trasladar progresivamente los precios reales de la energía (sin subsidio) a los usuarios finales y donde los precios se ajustarán de acuerdo a los costos de producción, transporte y distribución, “siendo este último el que marca algunas diferencias, toda vez que el AMBA posee una gran concentración de gente en pocos kilómetros, respecto de otros Distritos donde llevar la electricidad es más costoso”. Por último, señaló, que quienes solicitan Audiencias Públicas o “pretenden confundir a los usuarios o no conocen las normativas vigentes, toda vez que las mismas ya se concretaron y por nuestra provincia, únicamente participó la Defensoría del Pueblo”, agregando que esta semana mantendremos una nueva Reunión de Trabajo con el Secretario de Energía de la Nación-A partir del 1° de junio, las tarifas de servicio eléctrico tuvieron un nuevo aumento, que se suma a otra quita de subsidios. Por disposición de la Secretaría de Energía de la Nación, las facturas de los Usuarios N2 y N3 sufrieron importantes incrementos. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló, que la medida la dispuso la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Res. Nº 90/2024, estableciendo límites en los subsidios a los usuarios residenciales N2 (menores ingresos), en base al consumo de la energía; y para los usuarios Residenciales N3 (ingresos medios), les reduce los límites vigentes. De esta manera, a partir de los consumos del 1 de junio, las condiciones al subsidio, son las siguientes: * Menores ingresos: Este segmento de usuarios residenciales, hasta el consumo de 350 kWh mes, pagará la tarifa Residencial N2, con subsidio. Por el excedente de dicho consumo, se aplicará la tarifa Residencial N1. * Ingresos medios: Este segmento de usuarios residenciales, hasta el consumo de 250 kWh mes, pagará la tarifa Residencial N3, con subsidio. Por el excedente de dicho consumo, se aplicará la tarifa Residencial N1. Estos límites se elevan en los casos de zonas frías que no poseen gas natural durante los meses de Julio y Agosto, a 700 kWh (N2) y 500 kWh (N3) y por ello, hemos solicitado igualdad de trato por parte del Gobierno Nacional en relación a estos topes. En este contexto, el Funcionario Provincial denunció que, en la actualidad observamos una gran distorsión en los precios de la energía entre provincias, así, por ejemplo, Córdoba aplica los aumentos de forma automática, según la actualización del precio del Valor Agregado de Distribución (VAD), en la Provincia de Buenos Aires se está aplicando de otra manera, en Cuyo, Mendoza hoy tiene una Tarifa Residencial que promedia los $40.000, mientras que en la Rioja es de $5.000 y a este problema, “se le suma que el Estado Nacional quiere establecer los aumentos de tarifas según proyecciones de inflación para lo que resta del año, pero no tiene en cuenta la inflación que ya tuvimos hasta ahora, lo cual genera más distorsión”. En este sentido, recordó que todas las distribuidoras del NEA, esto es por el Chaco (SECHEEP), por Misiones (EMSA), por Corrientes (DPEC), por Formosa (REFSA), “han denunciado al Secretario de Energía Eduardo Chirillo, la no inclusión de estas Jurisdicciones en los criterios calificados en el art. 2º de la Res. Nº 90/24, con lo cual, se pasa por alto una de las características distintivas de las Provincias del NEA, que es la gran participación que tiene la energía destinada a uso domiciliario en el total de la energía comercializada y que, en las 4 provincias citadas, superan el 60% de consumos residenciales, que comparado con CABA, disminuye al 46%, AMBA al 43%, Córdoba 41% y Mendoza al 39%.