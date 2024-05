La verdad no se discute, se aprende de ella

La Federación Económica de Formosa, quiere expresar su opinión ante la presentación que Diputados, Senadores y dirigentes provinciales, que conforman un espacio de oposición política al gobierno del Dr. Gildo Insfrán, han realizado ante la Suprema Corte de Justicia contra la reelección indefinida de cargos electivos, y ahora más recientemente contra la Ley de Lemas. La verdad que trasciende, es la construcción de una provincia que ha dado vuelta una historia de postergaciones y marginación para convertirse en pionera en el desarrollo social y económico en la región, una verdad por otra parte incontrastable. Se ha producido un avance histórico, no solo en la obra pública que ha permitido la generación de una infraestructura económica que apuntala el desarrollo de la producción y el mejoramiento de la calidad de vida de los formoseños, sino en la educación, con más de 1.500 establecimientos educativos, en la salud, con hospitales de alta complejidad y una red de centros sanitarios de distintos niveles, además del sostenimiento de la actividad de las pymes en todo el territorio. Somos las pymes un verdadero motor de la actividad económica, que hoy se enfrenta al mayor peligro de su historia por el avance de un proyecto político, social y económico autoritario, que impulsa la primarización de la economía, destruye fuentes de trabajo, paraliza la obra pública, ataca sin piedad a nuestros jubilados y trabajadores y amenaza peligrosamente a todos por igual, a los pueblos y gobiernos provinciales que no se inclinan al vasallaje que intentan imponer. Gildo Insfran ha demostrado ser un excelente conductor y capital de un barco en la tormenta, pero en esta ocasión, todos, absolutamente todos, debemos asumir el deber de defender nuestras conquistas, nuestra calidad de vida, nuestro presente y nuestro futuro, que es también el futuro de las nuevas generaciones de formoseños. Sabemos de las mezquindades y pretensiones de aquellos que quieren acceder al poder desconociendo la voluntad del pueblo. Pero esa voluntad no se negocia. Hoy el gobierno nacional pretende convertirse en el “Flautista de Hamelin”, para llevarnos bajo el encanto de su “música”, a las profundas aguas desde donde no se sale. Como organización empresarial, como hombres y mujeres que aportamos con denuedo nuestro trabajo con vocación no exenta de sacrificios, hacemos llegar a todos los que se obnubilan con el poder a espaldas del pueblo, que es tiempo de hacer una reflexión profunda, poniendo en primer plano, siempre primero al pueblo. No entenderlo, es poner una muralla infranqueable en el camino de la democracia, del desarrollo y el bienestar del pueblo.

Para reflexionar. Maquiavelo expresó: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí, el segundo entiende lo que los otros disciernen y el tercero no entiende ni discierne lo que los otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

ENRIQUE ZANIN