Samaniego: “Es un acto de subestimación al pueblo formoseño”

El jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados Agustín Samaniego se refirió al intento de cercenar la voluntad del pueblo formoseño de elegir a sus gobernantes, al considerar que es “una evidente muestra de incompetencia para conquistar voluntades y ganar elecciones” como también “un acto de subestimación y menosprecio a la inteligencia del pueblo de nuestra provincia”.

“Acudir a estrados judiciales para que digan qué, cómo y cuando debemos elegir nuestras autoridades, mecanismos y formas, ya estipuladas claramente en nuestra Constitución, es decirnos casi burlonamente ustedes no saben lo que hacen. No pueden decidir solos”, sostuvo.

“La infravaloración, el olvido y la ignorancia por parte de los poderes centrales y unitarios de nuestra Nación es parte de nuestra historia, a la que estamos acostumbrados y a lo que la realidad de nuestro progreso les demostró cuán equivocados estaban y están” abundó.

Samaniego consideró grave que comprovincianos “promueven este truncamiento injusto, disparatado e ilegal, a la independiente y soberana potestad que reclamamos los formoseños como lo hacen todos los pueblos del mundo democrático, de elegir el proyecto y la persona para conducir nuestros destinos colectivos”.

“¿No es inaudito y totalmente reprobable que solamente por no poder ganar elecciones; libres, democráticas y transparentes, la oposición política pretenda ajustar las reglas a su impericia para captar voluntades? ¿Es justo y lógico que se nos diga cómo debemos hacer las cosas los formoseños? ¿El próximo paso que ambicionan será que directamente desde el poder central se designe gobernador en Formosa, sin la participación popular?” se preguntó.

Dijo además que “ un pueblo en marcha y decidido es indetenible. El formoseño ya tiene los pantalones largos, aunque muchos no se dan cuenta, y no está dispuesto a rifar su futuro. Exigimos respeto. Exigimos el acatamiento a nuestras normas que hemos dictado en uso nuestra autonomía. Exigimos la consideración que nos hemos ganado. Lo único que pretendemos es seguir siendo artífices de nuestro propio destino y no instrumento de la ambición de nadie”.

“La historia nos mira. Debemos ser recordados como la generación que cambió para siempre la provincia, y que defendió, con uñas y dientes, todas y cada una de las conquistas alcanzadas” cerró.