Solicitan implementar medidas para evitar las subas abusivas en el precio de los medicamentos

Los Laboratorios continúan incrementando los precios de los medicamentos sin ningún tipo de regulación o control por encima de la inflación y llevan acumulado en los últimos cuatro meses un 146%, esto es un 53% por sobre la inflación-

Entre los múltiples aumentos que deben enfrentar consumidores y usuarios en este inicio del mes de abril, se encuentran los incrementos desmedidos e injustificados en los * Medicamentos, por lo que, desde la Defensoría del Pueblo, se solicitó al Ministro de Salud de Nación, Mario Antonio Russo y al Secretario de Comercio, Pablo Agustín Lavigne, implementen urgentes medidas regulatorias, “como se hace en todos los países del mundo con el objetivo de contener los aumentos y para que las personas puedan continuar con sus tratamientos”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, apoyarse en que la competencia de precios soluciona o acomoda los precios en base a las reglas del mercado, no funciona en el sector de los medicamentos porque no hay un consumidor que pueda esperar y tampoco el mismo tiene tiempo para elegir y por ello las regulaciones existen en países como Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Francia, España, en los cuales se multan impositivamente a los laboratorios que incrementan los precios por encima de la inflación. En nuestro mercado, el aumento de precios de los medicamentos se ubicó en los últimos cuatro meses en un 146%, 53% por encima de la inflación y trajo como consecuencia la caída en las ventas de fármacos, incluidos los destinados a tratamientos prolongados, informó el Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar). Rubén Sajem Director de esta entidad, advirtió que “los laboratorios medicinales continúan aumentando los precios sin ningún tipo de regulación ni control”. Agregó que, esto que está ocurriendo “es serio porque después trae consecuencias para esa persona, más dificultades de salud que va a tener que enfrentar en el futuro y para el sistema sanitario también, porque la curación es mucho más cara que la prevención”. En cuanto a la * Medicina Prepaga: la misma tendrá su cuarto aumento consecutivo entre un 16 y 19% según la empresa, que se suma al 40% de incrementos del mes de enero, 27% en febrero y 20% en marzo. Respecto a los * Alquileres: los contratos firmados en el presente mes de abril, tienen un ajuste del 197,7%, en tanto que los alquileres de vivienda que se hayan iniciado entre julio del 2020 y 17 de octubre del 2023, se encuentran regidos por la Ley 27.551 y tienen un único ajuste anual determinado por el índice oficial. Por otro lado, los * Colegios Privados: ante las fuertes subas de sus cuotas, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, presentó el Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”, una iniciativa que busca brindar apoyo a las familias de clase media que envían a sus hijos a escuelas privadas. El programa está dirigido a familias con ingresos menores a 7 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que tengan hijos en escuelas de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $ 54.396. Desde el Organismo de la Constitución, se agregó que, hoy no hay ningún país del mundo que avance hacia un sistema de voucher, corriente esta que corresponde a los años 80 y principios de los 90 que se encuentra totalmente agotada, donde incluso el Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se han posicionado en contra de estimular Vouchers Educativos. En este punto, Gialluca denunció que, el presupuesto de los “Vouchers Educativos” surge del Fondo de Incentivo Docente eliminado mediante Decreto por el Gobierno Nacional de Javier Milei.